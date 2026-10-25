Chuyến công tác của TBT, CTN Tô Lâm mở ra chương mới với châu Âu

Sáng 25/10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch duyệt đội danh dự Cận vệ Hoàng gia tại hội kiến.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên tầm cao mới

Với hàng loạt kết quả phong phú và thiết thực, chuyến công tác để lại dấu ấn sâu sắc, là mốc son mở ra chương phát triển mới đầy triển vọng trong quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ.

Sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và nhiều biệt lệ ở mức rất cao được lãnh đạo các nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta khi tới thăm.

Đặc biệt, tại Đan Mạch, khi chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao vào đến không phận Đan Mạch, dàn tiêm kích xuất hiện chào đón hộ tống máy bay đến thủ đô Copenhagen.

Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, đồng thời trọng thị mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân lên hai cỗ xe ngựa cùng tiến về cung điện Christian VII. Điều này thể hiện tình cảm của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và sự coi trọng của Chính phủ Hoàng gia về quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai quốc gia Việt Nam và Đan Mạch đã đồng hành, sẻ chia từ những năm tháng gian khó cho đến khi cả hai nước đứng trước những chân trời hợp tác rộng mở của thời đại mới. Nhà Vua Frederik X nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

“Năm nay đánh dấu 55 năm Đan Mạch và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1971. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Với chuyến thăm cấp nhà nước này, chúng ta đang tiến thêm một bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường quan hệ đối tác. Đan Mạch và Việt Nam đều có nhiều thế mạnh riêng, và chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế khi đồng hành cùng nhau. Đan Mạch có thế mạnh trong các lĩnh vực hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế biển… đã và đang được áp dụng triển khai rộng rãi tại Việt Nam, và tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn”, Nhà Vua Frederik X cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Đan Mạch trong những giai đoạn khó khăn, cũng như những đóng góp quý báu cho công cuộc tái thiết và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều đáng quý là trên mỗi chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, đều có dấu ấn đậm nét của Hoàng gia Đan Mạch. Sự quan tâm và ủng hộ của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia đối với các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đại dương cũng là những điểm gặp gỡ có ý nghĩa trong hành trình hợp tác giữa hai nước:

“Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, mở ra những chân trời hợp tác mới không chỉ cho nhân dân hai nước mà còn góp phần vào một tương lai hòa bình, thịnh vượng và bền vững của thế giới. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn Nhà vua, Hoàng gia, các nhà lãnh đạo, tri thức, học giả, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đồng hành để viết tiếp những chương mới tươi sáng của hành trình hợp tác bền chặt Việt Nam - Đan Mạch. Tôi tin tưởng rằng trên nền tảng tình hữu nghị 55 năm qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, vì một kỷ nguyên hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của hai dân tộc và toàn nhân loại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch duyệt đội danh dự.

Từ những kết quả hợp tác đã đạt được hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới; đồng thời, chú trọng hợp tác năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá, mối quan hệ hợp tác Đan Mạch-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai không xa. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tuyên bố nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

“Chúng tôi rất tự hào khi Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia châu Âu thiết lập quan hệ hợp tác này với Việt Nam. Rất cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm đặc biệt đến Đan Mạch dịp này, đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Đan Mạch sẽ gia tăng hợp tác đầu tư với Việt Nam, hướng tới tương lai không xa, sẽ vươn lên trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai tại Việt Nam”, Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen đánh giá.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen.

Trong các hoạt động tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều khẳng định mong muốn hai nước quyết tâm đưa khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương; đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Đan Mạch tiếp tục quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Với nền tảng tin cậy sâu sắc đã được thử thách, khi phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn, nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

“Việt Nam xác định mô hình phát triển tự chủ, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức là động lực cốt lõi; chuyển đổi xanh, năng lượng là cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế mà không đánh đổi môi trường; giáo dục là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng không phải là con số, mà để người dân thụ hưởng thành quả một cách thực chất, công bằng và bình đẳng, để nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Đan Mạch giúp Việt Nam mà Việt Nam cũng giúp Đan Mạch

Đánh giá về những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Trine Glue Doan, Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rất nhiều điều về chính sách. Ngoài hợp tác về phát triển xanh thì tôi cũng rất là ấn tượng về việc là bây giờ Việt Nam cũng muốn hợp tác với Đan Mạch về nghiên cứu, về khoa học, y tế...

“Trước đây Đan Mạch là nước hỗ trợ cho Việt Nam, còn bây giờ là mối quan hệ giữa hai nước là cân bằng. Bây giờ không chỉ Đan Mạch giúp Việt Nam mà Việt Nam cũng giúp Đan Mạch. Có thể gọi đây là hai bạn, không chỉ là một người giúp người kia mà lại là hai đi cùng nhau”, bà Trine Glue Doan nói.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Việc Nhà vua Frederik X trao tặng Huân chương Voi nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự coi trọng của Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ với Việt Nam.

Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X phát biểu tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác về công nghệ, năng lượng sạch

Chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định cam kết của hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, vừa được thiết lập hồi tháng 1/2026.

Tại cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đều khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Bà Roxana Minzatu, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu cho biết, sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, mục tiêu phát triển công nghiệp của Việt Nam với khả năng nghiên cứu, năng lực công nghệ của EU sẽ mang lại những cơ hội để hai bên cùng nhau xây dựng những giá trị chung trong những lĩnh vực năng lượng sạch, bán dẫn, AI, y tế, hiện đại hóa sản xuất, mở rộng các chuỗi cung ứng địa phương, tạo ra công ăn việc làm chất lượng cho cả hai nền kinh tế.

“EU luôn duy trì cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết nối đầu tư với cơ hội, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm chất lượng và cơ hội với lợi ích chung”, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu cam kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài, mong muốn hai bên gắn kết sâu sắc hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, các dự án hợp tác thiết thực, tiếp tục tận dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

“Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã giúp hàng hoá hai bên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Nhưng giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn. Việt Nam mong muốn tăng tỉ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn khi tham gia thị trường châu Âu; đồng thời có nhu cầu rất lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ, nguyên liệu, giải pháp xanh và các dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu. Tôi mong các doanh nghiệp châu Âu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn quản trị, chất lượng, an toàn, môi trường, số hoá và trách nhiệm chuỗi cung ứng, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.Chúng tôi còn mong muốn các bạn trở thành đối tác chiến lược trong nâng cấp công nghệ, nâng chuẩn phát triển và nâng vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Trong chuyến đi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu. Đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội hợp tác, định hướng đầu tư, kinh doanh và đề xuất giải pháp, mô hình hợp tác trong các lĩnh vực về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu đã giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ euro. Bên cạnh đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Việt Nam và các đối tác cũng đã thống nhất tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy thương mại và đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việt Nam đề nghị thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị EU sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

EVIPA được Bỉ phê chuẩn, mở thêm cơ hội thu hút đầu tư

Tại Vương quốc Bỉ ngay trước cuộc hội kiến, lãnh đạo Nghị viện Bỉ vui mừng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hiệp định EVIPA không chỉ là công cụ bảo hộ pháp lý chất lượng cao nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa hai dân tộc; đây là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trước đó, tháng 10/2023, Hạ viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Đây là lần đầu tiên một nghị viện nước ngoài và đến nay là duy nhất thông qua nghị quyết này, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Trong các cuộc trao đổi, làm việc, lãnh đạo Việt Nam và Bỉ khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bỉ, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh truyền thống và Việt Nam có nhu cầu cấp thiết như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp.

Ông Andrie Gryfroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ cho biết, Việt Nam đang nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khi những thế mạnh của Việt Nam được kết nối với những thế mạnh về kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu sẽ tạo ra động lực lớn, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và logistics, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp của hai nước.

“Nếu xây dựng được quan hệ đối tác sẽ tạo ra một môi trường thương mại thực sự là rộng mở và bền vững. Chính vì vậy hai bên có thể gợi mở những ý tưởng mới trong khuôn khổ EVFTA, góp phần tiếp tục vượt qua những thử thách cùng với nhau và tạo ra những liên minh thực sự vững chắc”, ông Andrie Gryfroy cho biết.

Chuyến thăm đã mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới những dự án hải đăng trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Một trong những điểm nổi bật của chuyến thăm là việc các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn với các vùng, địa phương của Bỉ, tạo sự gắn kết rộng hơn, sâu hơn trong hợp tác song phương.

Cảng biển, logistics trở thành hướng hợp tác tiềm năng với Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Cảng Antwerp-Bruges. Đây là cảng lớn thứ hai châu Âu, giữ vai trò là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả hợp tác là tài sản quý báu của quan hệ Việt Nam - Flanders, cần được tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới. Với quyết tâm trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh, tăng cường kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác, từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cơ quan của hai bên cùng với chính quyền của Flanders, cảng Antwerp-Bruges cùng với các đối tác Bỉ tiếp tục phát huy hiệu quả trong các khuôn khổ hợp tác hiện có, chủ động nghiên cứu những chương trình hợp tác mới, cụ thể và có tính dài hạn. Chúng ta có thể tập trung vào những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ cho nhau như quy hoạch và quản lý cảng biển, kết nối cảng biển, đường thủy, đường sắt, logistics và chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, phát triển cảng xanh, giảm phát thải, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chính những kết nối giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa các cơ quan chuyên môn sẽ tạo nên nền tảng bền vững cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước chúng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Antwerp-Bruges về khung hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước Bắc Âu và tại châu Âu; trong đó, cuộc gặp tại Bỉ có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt Nam từ 10 nước châu Âu. Đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông tin về tình hình đất nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời động viên cộng đồng tiếp tục hội nhập, đóng góp tích cực cho nước sở tại và hướng về quê hương. Các đối tác châu Âu cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại các nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại lễ ký văn kiện hợp tác.

Chuyển cam kết ngoại giao thành nguồn lực phát triển

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thành công nổi bật của chuyến thăm các đối tác châu Âu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa xác lập hoặc định hướng những bước phát triển mới về quan hệ chính trị, vừa tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Kết quả chuyến thăm cũng mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước: Vấn đề quan trọng nhất thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể:

“Vấn đề tổ chức thực hiện cũng là vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta và Chính phủ ta rất quan tâm để mà biến những điều kiện đạt được qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhất là những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, bao gồm cả những hoạt động công tác ở nước ngoài cũng như những chuyến thăm dồn dập của lãnh đạo cũng như là các cái giới của các nước tới Việt Nam thời gian vừa qua, để trở thành nguồn lực thực sự, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng tạo tầm vóc mới cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ, phát huy mạnh mẽ vai trò ngoại giao nguyên thủ để huy động nguồn lực quý báu phục vụ đất nước; đồng thời tạo bước chuyển đột phá, đưa những cơ hội, tiềm năng hợp tác thành chương trình hành động cụ thể, thiết thực.

Với quyết tâm chính trị của lãnh đạo các bên, cùng sự chủ động, sáng tạo và cách làm thực chất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích nhân dân mỗi bên.

Kết quả chuyến thăm đã mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu, qua đó góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Việt Cường (Nguồn: VOV)