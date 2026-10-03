Nhà thiết kế Việt Nam đưa nét đẹp xứ Huế lên sàn diễn thời trang Pháp

31 thiết kế tái hiện những ký ức xứ Huế được NTK Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu trong show đầu tay tại tuần lễ thời trang Paris Fashion Week 2027.
Nguyễn Phúc Tuấn là NTK trẻ đang nhận được nhiều chú ý của khán giả. Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, tốt nghiệp kiến trúc sư và từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình nền tảng thẩm mỹ đặc biệt, hòa quyện kiến trúc, văn hóa Huế và phong cách Đông Tây.
Các thiết kế của anh từng được Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và các hoa hậu đình đám như Bảo Ngọc, Hương Giang, Emoura Phạm lựa chọn.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận