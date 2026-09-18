Gần 100.000 km, 4 chuyến xuyên Việt: Chủ xe nói gì về độ bền của ô tô VinFast?

(VTC News) -

Anh Phạm Văn Mậu (TP.HCM) nhận chiếc VinFast VF 8 vào đầu năm 2023. Trước khi mua, những câu hỏi lớn nhất của anh là xe có thuận tiện khi đi xa hay không và pin sẽ thay đổi ra sao sau thời gian dài sử dụng.

Hơn 3 năm sau, đồng hồ hành trình của chiếc VF 8 đã tiến sát mốc 100.000 km. Xe được sử dụng hàng ngày và đồng hành cùng hai vợ chồng anh trong 4 chuyến xuyên Việt.

Từ TP.HCM, cả nhà đã đi tới Đông Bắc, Tây Bắc và nhiều cung đường khu vực biên giới. Chiếc xe lần lượt trải qua đường đô thị, cao tốc, đèo dốc và những chặng di chuyển kéo dài nhiều giờ.

“Ban đầu tôi tìm hiểu rất kỹ vì chưa có nhiều kinh nghiệm với ô tô điện. Sau 4 chuyến xuyên Việt, tôi thấy VF 8 đáp ứng quá tốt với mọi hành trình dài”, anh Mậu chia sẻ.

Việc sạc xe cũng trở nên quen thuộc sau một thời gian sử dụng. Trong lịch trình hằng ngày, anh thường nạp điện sau khoảng 3-4 ngày. Khi đi xa, anh kiểm tra tình trạng trạm trên ứng dụng và tìm điểm sạc tiếp theo khi phạm vi còn lại xuống dưới khoảng 100 km.

Một trong những vấn đề anh Mậu theo dõi kỹ nhất là tình trạng pin. Sau gần 100.000 km, anh nhận thấy phạm vi hoạt động gần như không thay đổi so với khi nhận xe.

“Tôi từng băn khoăn pin sẽ xuống như thế nào sau vài năm. Nhưng với quãng đường đã đi, mức thay đổi hiện tại gần như không ảnh hưởng tới lịch sử dụng của gia đình”, anh cho biết.

Trên những cung đường đèo hoặc cao tốc, anh đánh giá cao khả năng phản hồi nhanh, độ ổn định thân xe và cảm giác phanh của VF 8.

Mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng tiếp tục giúp anh chủ động hơn khi xây dựng lịch trình, đặc biệt trên những tuyến đi qua khu vực xa trung tâm.

Tiết kiệm hàng triệu đồng tiền năng lượng mỗi tháng

Gần 100.000 km cũng là quãng đường đủ dài để anh Mậu nhận thấy sự khác biệt về chi phí. Trước khi sử dụng VF 8, tiền nhiên liệu cho phương tiện cũ của gia đình thường ở mức 6 - 7 triệu đồng mỗi tháng; những tháng di chuyển nhiều có thể lên tới 8 - 10 triệu đồng.

Với VF 8 và chính sách miễn phí sạc, khoản năng lượng tại các trạm thuộc chương trình gần như không phát sinh. Ngay cả khi sạc tại nhà, anh nhận định số tiền phải trả vẫn thấp hơn đáng kể so với mức nhiên liệu trước đây.

“Trước kia, tháng nào đi nhiều là tiền nhiên liệu tăng lên thấy rõ. Với xe điện, riêng khoản năng lượng đã giúp gia đình tôi tiết kiệm được một phần đáng kể”, anh Mậu nói.

Chi phí bảo dưỡng cũng nhẹ hơn so với chiếc xe anh từng sử dụng. Hệ truyền động điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, qua đó lược bỏ một số hạng mục định kỳ quen thuộc trên xe động cơ đốt trong.

Sau hơn ba năm, anh Mậu không còn đánh giá xe điện bằng những lo lắng ban đầu. Quãng đường gần 100.000 km, tình trạng pin và các khoản chi thực tế đã trở thành căn cứ để anh đưa ra lựa chọn cho lần đổi xe tiếp theo.

“Khi đã quen với xe điện thì rất khó quay lại xe xăng. Trong tương lai, nếu đổi xe, tôi vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn ô tô điện và đồng hành cùng VinFast”, anh Mậu chia sẻ.