Ba lý do VinFast Kinet ghi điểm với người dùng trẻ

(VTC News) -

Cảm giác lái tạo hứng thú mỗi ngày

Khi tìm mua xe máy điện, anh Trần Tuấn Kiệt (28 tuổi), kỹ sư thiết kế tại TP.HCM, ưu tiên một mẫu xe mạnh mẽ, mang lại cảm giác chủ động khi đi phố. VinFast Kinet thu hút anh Kiệt bởi những con số theo anh là quá ấn tượng: công suất cực đại 5.200W, khả năng tăng tốc từ 0 lên 50km/h trong chưa tới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90km/h.

“Tôi thích xe có độ vọt tốt nhưng tay ga vẫn phải dễ kiểm soát. Kinet phản hồi nhanh nên việc di chuyển trong phố chủ động hơn, đồng thời tạo được hứng thú mỗi khi cầm lái”, anh Kiệt chia sẻ.

Cảm giác kiểm soát còn được hỗ trợ bởi thiết kế. Kinet có yên cao 785mm, bánh 14 inch và khoảng sáng gầm 160mm. Sự kết hợp này tạo cho xe vóc dáng cao ráo, thể thao, đồng thời phù hợp với nhiều tình huống thường gặp như đi qua gờ giảm tốc, mặt đường không bằng phẳng hoặc lối lên xuống hầm. Đặc biệt, sự êm ái là điều anh Kiệt đánh giá cao ở Kinet với hệ thống giảm xóc có giảm chấn thuỷ lực.

Công năng theo sát lịch trình hằng ngày

Bên cạnh cảm giác lái, anh Kiệt quan tâm tới khả năng phục vụ công việc và sinh hoạt. Một ngày của anh có thể gồm quãng đường tới văn phòng, ghé công trình, gặp đồng nghiệp hoặc giải quyết thêm việc cá nhân sau giờ làm.

Khi sử dụng đồng thời hai pin LFP, mỗi pin có dung lượng 1,5kWh, Kinet đạt phạm vi di chuyển tới 145km. Quãng đường này giúp người dùng chủ động hơn trong những ngày có nhiều chặng hoặc phát sinh thêm điểm đến.

Đáng chú ý, việc lắp đủ hai pin không làm thu hẹp cốp xe. Kinet vẫn duy trì dung tích 22 lít, đáp ứng nhu cầu chứa nhiều vật dụng cá nhân thường mang theo.

“Tôi không đi quá xa trong một chặng nhưng thường phải ghé nhiều nơi. Phạm vi dài giúp mình thoải mái sắp xếp lịch trình, còn cốp rộng khiến việc mang đồ trong ngày gọn gàng hơn”, anh Kiệt nhận xét.

Ngoài ra theo anh, Smart Key giúp rút gọn thao tác mở và khóa xe, trong khi cổng USB hỗ trợ sạc điện thoại ngay trên hành trình. Xe còn có khả năng kết nối với ứng dụng để người dùng theo dõi và quản lý thông tin phương tiện. Đây đều là những tiện ích có thể phát huy giá trị thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Linh hoạt lựa chọn cách nạp năng lượng

Khả năng lựa chọn phương án nạp năng lượng tiếp tục giúp Kinet thích ứng với những điều kiện sinh hoạt khác nhau. Người có chỗ để xe và nguồn điện thuận tiện có thể chủ động sạc vào buổi tối hoặc sau khi trở về nhà.

Với phương án thuê pin, chủ xe còn có thể dễ dàng sử dụng hệ thống đổi pin của V-Green - hiện đã phủ khắp 34 tỉnh, thành. Giải pháp này phù hợp với những người không có điều kiện sạc tại nhà hoặc cần tiếp tục hành trình nhanh.

Hai cách bổ sung năng lượng không nhất thiết tách biệt. Chủ xe có thể sạc khi phương tiện dừng lâu và lựa chọn đổi pin khi đang di chuyển, tùy theo điều kiện tại từng thời điểm.

“Ngày thường, tôi có thể sạc xe khi về nhà. Nếu lịch trình phát sinh và cần đi tiếp ngay, phương án đổi pin sẽ giúp mình linh hoạt hơn”, anh Kiệt đánh giá.

Sức mạnh 5.200W tạo nên điểm nhấn của Kinet, trong khi phạm vi di chuyển, cốp rộng và các phương án nạp năng lượng linh hoạt giúp trải nghiệm sử dụng phù hợp hơn với nhịp sống hằng ngày. Sự kết hợp giữa cảm xúc và tính thực dụng cũng là cơ sở để mẫu xe ngày càng được nhiều khách hàng trẻ yêu thích.