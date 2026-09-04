Mạnh mẽ nhưng êm ái, VinFast Kinet thay đổi trải nghiệm xe điện

(VTC News) -

Phản hồi nhanh nhưng vận hành êm ái

Sau nhiều năm sử dụng xe ga thể thao, anh Lê Quốc Bảo (31 tuổi), quản lý một phòng tập tại TP.HCM, từng cho rằng bản thân khó tìm được một mẫu xe điện đáp ứng đồng thời kiểu dáng, sức mạnh và cảm giác lái. Quan điểm này thay đổi sau khi anh trải nghiệm VinFast Kinet.

“Tôi vốn thích xe có dáng khỏe và khả năng tăng tốc tốt. Khi thử Kinet, tôi bất ngờ vì xe phản hồi nhanh hơn kỳ vọng nhưng lại rất êm, không có tiếng máy gằn mỗi lần lên ga”, anh Bảo chia sẻ.

Kinet sử dụng động cơ in-hub có công suất cực đại tới 5.200 W. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 50 km/h trong chưa tới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h.

Theo anh Bảo, khả năng phản hồi nhanh thể hiện rõ khi xe khởi hành hoặc cần lấy lại tốc độ sau khi giảm ga. Người lái không phải chờ động cơ tăng vòng tua mà có thể cảm nhận sức kéo ngay từ thao tác vặn ga.

“Với xe trước đây, muốn tăng tốc nhanh thường phải nghe tiếng máy lớn hơn và cảm nhận độ rung rõ hơn. Kinet vẫn cho độ vọt tốt nhưng quá trình tăng tốc liền mạch và yên tĩnh hơn”, anh nhận xét.

Cảm giác vận hành còn được hỗ trợ bởi bộ bánh 14 inch, với lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi thủy lực phía sau, góp phần kiểm soát dao động khi xe đi qua mặt đường không bằng phẳng.

Khoảng sáng gầm 160 mm giúp xe thuận tiện hơn khi đi qua gờ giảm tốc, đoạn đường chênh cao hoặc lối lên xuống hầm. Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc tiếp tục bổ sung sự chủ động khi người lái phải dừng giữa đoạn đường nghiêng.

Không chỉ mạnh, Kinet còn tiện hơn mỗi ngày

Bên cạnh sức mạnh, tính tiện dụng là yếu tố khiến anh Bảo quyết định lựa chọn Kinet cho nhu cầu lâu dài. Lịch trình của anh thường kéo dài từ sáng tới tối, gồm việc di chuyển giữa nhà, phòng tập, địa điểm gặp đối tác và những cuộc hẹn cá nhân.

Kinet sử dụng hai pin LFP, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh. Cấu hình hai pin hoạt động song song mang lại tổng dung lượng 3 kWh và phạm vi di chuyển khoảng 145 km. Với nhu cầu của anh Bảo, phạm vi này giúp việc sắp xếp lịch trình trở nên thoải mái hơn.

Đáng chú ý, dù sử dụng đồng thời hai pin, Kinet vẫn duy trì cốp dung tích 22 lít. Không gian này đáp ứng nhu cầu chứa nhiều vật dụng cá nhân.

Theo anh Bảo, đây là điểm khiến Kinet thực dụng hơn kỳ vọng đối với một mẫu xe thiên về phong cách thể thao. Chủ xe có thể lắp đủ hai pin để tăng phạm vi di chuyển nhưng không phải thu hẹp không gian chứa đồ.

Công nghệ giúp trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng hơn

Kinet còn được trang bị Smart Key, giúp rút gọn thao tác mở và khóa xe. Màn hình TFT hiển thị các thông tin vận hành trong tầm quan sát, đồng thời hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại để thông báo cuộc gọi.

Cổng USB cho phép người dùng bổ sung năng lượng cho thiết bị cá nhân ngay trên xe. Với anh Bảo, tiện ích này đặc biệt hữu ích trong những ngày điện thoại được sử dụng liên tục để xem bản đồ, liên lạc và giải quyết công việc.

Thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, chủ xe có thể theo dõi vị trí, tình trạng phương tiện, mức pin, lịch sử hành trình và quãng đường di chuyển. Khả năng kiểm tra thông tin từ xa giúp người dùng chủ động chuẩn bị trước khi bắt đầu chặng tiếp theo.

“Xe xăng trước đây chủ yếu cho tôi biết còn bao nhiêu nhiên liệu trên đồng hồ. Với Kinet, tôi có thể xem tình trạng pin và nhiều thông tin khác ngay trên điện thoại. Cảm giác quản lý xe chủ động và hiện đại hơn hẳn”, anh Bảo đánh giá.

Việc bổ sung năng lượng cũng mang lại nhiều lựa chọn. Người dùng có thể sạc xe tại nhà hoặc nơi làm việc khi có nguồn điện phù hợp. Với phương án thuê pin, chủ xe còn có thể sử dụng hệ thống đổi pin của V-Green khi cần tiếp tục hành trình nhanh.

Theo anh Bảo, khả năng kết hợp sạc và đổi pin giúp xe điện thuận tiện hơn so với hình dung ban đầu. Anh có thể tranh thủ sạc trong thời gian xe nghỉ hoặc đổi pin khi đang di chuyển, thay vì phụ thuộc vào một phương án duy nhất.

“Sau khi sử dụng Kinet, tôi thấy việc chuyển từ xe ga thể thao sang xe điện không phải sự đánh đổi. Xe mới mạnh và êm hơn, phạm vi di chuyển thoải mái, lại có thêm nhiều tiện ích mà chiếc xe trước đây không có”, anh Bảo kết luận.

Khả năng tăng tốc hứng khởi giúp Kinet đáp ứng sở thích của người quen xe ga thể thao, trong khi vận hành êm ái, cốp rộng, phạm vi dài và công nghệ kết nối tiếp tục nâng tầm trải nghiệm hằng ngày. Với những giá trị này, chuyển sang Kinet là bước nâng cấp toàn diện cách sử dụng xe.