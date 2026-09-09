Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt pháp luật sở tại, có ý thức đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương đất nước.

Hiện nay có hai tổ chức hội đoàn người Việt tại Mông Cổ, đó là Hội người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. Trong thời gian qua, các tổ chức hội đoàn đã tích cực hoạt động, tham gia các sự kiện do Đại sứ quán tổ chức và hướng dẫn, tiến hành nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Đại sứ quán luôn xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đã thường xuyên liên hệ, nắm tình hình, hỗ trợ bà con trong các việc như: cư trú, nâng cao địa vị pháp lý, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và kết nối với các cơ quan chức năng sở tại.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành các hội đoàn thường xuyên trao đổi, tìm mọi biện pháp tốt nhất để hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Từ thực tế tại Mông Cổ, Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh đề xuất, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, qua đó tạo khuôn khổ pháp lý và động lực chính trị để triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường quan hệ, củng cố, thiết lập các cơ chế hợp tác đã có; tích cực thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác vào triển khai trong thực tế; đồng thời tìm kiếm, kết nối các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là về thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng và du lịch; đẩy mạnh triển khai hợp tác về giao thông vận tải giữa hai nước trong các lĩnh vực đường sắt, đường bộ và đường hàng không.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn cho biết, Hội người Việt Nam tại Mông Cổ luôn ý thức rằng mỗi người Việt Nam sinh sống tại Mông Cổ, bằng công việc, cách ứng xử và trách nhiệm của mình, để có thể trở thành cầu nối nhân dân góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Ông Nguyễn Huy Tuấn đề nghị: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong việc hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào duy trì mối quan hệ với quê hương, đầu tư, kinh doanh và đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước; mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Đối với những cộng đồng có quy mô không lớn và ở xa Tổ quốc như Mông Cổ, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng để các thế hệ tiếp theo luôn biết mình là người Việt Nam, hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam và giữ được tình cảm gắn bó với quê hương”.

Lắng nghe những ý kiến của cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mông Cổ.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù khoảng cách địa lý giữa hai nước còn là một trở ngại, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ vẫn còn rất lớn. Việc tăng cường kết nối hàng không, đường sắt trong tương lai sẽ tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy mặc dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cơ bản có cuộc sống ổn định, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Bà con luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng, thường xuyên tổ chức các hoạt động vào các dịp lễ, Tết, qua đó góp phần gìn giữ truyền thống dân tộc, bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con tại Mông Cổ, nhất là điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Chủ tịch Quốc hội mong cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, nỗ lực ổn định cuộc sống, lao động, sản xuất, học tập và hội nhập tốt với xã hội sở tại.

Nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các kiến nghị, khó khăn của bà con sẽ được các cơ quan chức năng trong nước phối hợp với Đại sứ quán nghiên cứu, xem xét để có những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: “Tôi đề nghị Đại sứ quán thường xuyên thông tin về tình hình đất nước, thông tin các chủ trương, chính sách kịp thời cho cộng đồng người Việt. Dù bà con ở lẻ nhiều nơi nhưng với internet phát triển, chuyển đổi số, chúng ta có thể thông tin nhanh chóng. Tôi cũng mong Đại sứ quán và cộng đồng tiếp tục giữ truyền thống, bản sắc văn hóa, giữ ngôn ngữ tiếng Việt bằng mọi cách cho thế hệ con em sinh sống tại đây. Tôi cũng mong cộng đồng và Đại sứ quán chấp hành tốt mọi quy định, luật lệ của sở tại”.

Về vấn đề cụ thể trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu tăng cường kết nối hàng không, đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển du lịch. Hai nước cũng cần tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm để mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.

Lê Tuyết (Nguồn: VOV)