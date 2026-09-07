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Xuất bản ngày 07/09/2026 08:13 PM
Xuất bản ngày 07/09/2026 08:13 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Chiều 7/9, theo giờ địa phương, tại Phủ Thủ tướng Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook.

Chiều 7/9, theo giờ địa phương, tại Phủ Thủ tướng Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 10
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 11
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 12
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 13
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 14
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc - 15
Lê Tuyết(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-thu-tuong-han-quoc-post1330712.vov

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