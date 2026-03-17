Lá phiếu gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước

Theo thống kê của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23h ngày 15/3, đã có hơn 76,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68%. Kết quả này một lần nữa khẳng định sức sống của nền dân chủ ở nước ta, đồng thời cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của Nhân dân đối với những quyết định quan trọng của đất nước.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là cơ chế quan trọng để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Thông qua lá phiếu, cử tri lựa chọn những người đại diện tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước, đồng thời gửi gắm niềm tin vào những quyết sách sẽ được hoạch định trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Đắc Huy)

Chọn những người uy tín nhất tiếp tục lãnh đạo đất nước Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sự phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri tại nơi cư trú và chứng kiến không khí cử tri tập trung đông đủ tham gia cuộc bầu cử.

Tổng Bí thư cho rằng cuộc bầu cử là dịp để tuyển chọn, lựa chọn những người được Nhân dân tín nhiệm và có uy tín nhất để tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển.

Cuộc bầu cử diễn ra sau khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ, mọi chủ trương, chính sách, định hướng và phương hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ này cũng như tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của Nhân dân, cán bộ và đảng viên.

"Nhân dân rất đồng tình ủng hộ, coi như là ngày hội lớn của đất nước để thể hiện được quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người đủ uy tín, tín nhiệm để gánh vác công việc chung của đất nước và địa phương, để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững", Tổng Bí thư nói.

Mục tiêu chung được Tổng Bí thư khẳng định là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững và ổn định, đồng thời nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. Đây cũng là nguyện vọng của Nhân dân khi lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cùng chung nhận định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Nhân dân rất phấn khởi khi thực hiện quyền làm chủ và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những người thực sự xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, năng lực, có tâm và có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Trung tâm Điều hành Quốc hội số, nơi cập nhật mọi thông tin, diễn biến bầu cử trên cả nước. (Ảnh: Phạm Thắng)

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho rằng, thành công của cuộc bầu cử không chỉ là thành công của một sự kiện chính trị lớn, mà còn mang ý nghĩa sâu xa đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông phân tích bầu cử không chỉ là việc lựa chọn người đại diện, mà còn là quá trình Nhân dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Mỗi lá phiếu vừa là sự ủy quyền, vừa là sự gửi gắm trách nhiệm.

"Khi người dân chủ động, nghiêm túc trong việc lựa chọn đại biểu sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với những người được bầu: phải có năng lực, có bản lĩnh, có đạo đức và thực sự gắn bó với Nhân dân. Nói cách khác, văn hóa bầu cử ngày càng trưởng thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng của bộ máy đại diện dân cử", PGS Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc bầu cử lần này là tạo nền tảng chính trị - thể chế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Sau Đại hội XIV của Đảng, đất nước đang bước vào một giai đoạn mới với khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn, cùng những định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy sức mạnh văn hóa.

Quốc hội khóa XVI và hệ thống HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ là những chủ thể trực tiếp chuyển hóa những định hướng chiến lược đó thành luật pháp, chính sách và các quyết sách phát triển cụ thể. Vì vậy, sự thành công của cuộc bầu cử cũng đồng nghĩa với việc đất nước đã chuẩn bị được nền tảng chính trị vững chắc để bước vào chặng đường phát triển mới.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin Với tư cách vừa là cử tri, vừa là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết điều đọng lại sâu sắc nhất sau ngày bầu cử là niềm tự hào đi cùng trách nhiệm.

Theo ông, đó là niềm tự hào khi được sống, được cống hiến và được tham gia vào một tiến trình lớn của đất nước; đồng thời cũng là trách nhiệm khi hiểu rằng phía sau mỗi lá phiếu là niềm tin của cử tri - niềm tin luôn đòi hỏi sự tận tâm, trung thực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự không ngừng.

"Lá phiếu không chỉ để lựa chọn con người, mà còn là cách mỗi công dân góp phần lựa chọn con đường phát triển, lựa chọn tinh thần phụng sự, lựa chọn bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của những người sẽ thay mặt Nhân dân gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ tới", ông Sơn nói.

Khi người dân chủ động, nghiêm túc trong việc lựa chọn đại biểu sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với những người được bầu: phải có năng lực, có bản lĩnh, có đạo đức và thực sự gắn bó với Nhân dân. PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Theo quy định của pháp luật, đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát, tín nhiệm của Nhân dân. Song, ông Sơn nhấn mạnh, điều quan trọng hơn là phải biến quy định đó thành một thái độ sống và phương pháp làm việc.

"Người đại biểu không thể chỉ gặp gỡ người dân vào các dịp tiếp xúc cử tri, mà cần mang hơi thở của đời sống dân sinh vào từng phát biểu, từng phiên thảo luận và từng lá phiếu của mình tại nghị trường", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói thêm.

Cùng bàn về ý nghĩa của lá phiếu cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là những người được Nhân dân ủy quyền để thay mặt Nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan dân cử.

Vì vậy, mỗi lá phiếu đều mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân khi lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mình tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn cần ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước cử tri và trước đất nước.

"Mỗi ứng cử viên khi tham gia tranh cử đều có chương trình hành động, có cam kết với cử tri; và khi được Nhân dân ủy quyền, phải nỗ lực thực hiện những cam kết đó, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Cử tri phường Cửa Nam (TP Hà Nội) thực hiện quyền bầu cử. (Ảnh: Minh Đức)

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của các cơ quan dân cử. Vì vậy, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn đối với một cá nhân, mà còn là lựa chọn cho một tầm nhìn phát triển.

Đằng sau mỗi lá phiếu là niềm tin của cử tri vào một bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn và gần gũi hơn với Nhân dân.

Khi cuộc bầu cử khép lại, một nhiệm kỳ mới cũng mở ra với nhiều kỳ vọng. Niềm tin mà cử tri trao gửi qua lá phiếu đặt lên vai các đại biểu và cơ quan dân cử trách nhiệm chuyển hóa mong muốn của người dân thành những quyết sách đúng đắn và hành động hiệu quả.

Khi niềm tin ấy được đáp lại bằng những kết quả cụ thể, nền dân chủ sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành nền tảng vững chắc để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.