Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

(VTC News) -

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, có thể thấy Sở Xây dựng đang phụ trách lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến người dân và sự phát triển của thành phố.

Đối với các nhiệm vụ còn lại của năm 2026, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố vẫn được xác định, không thay đổi. Vì vậy, Sở Xây dựng phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Giám đốc Sở Xây dựng và các Phó Giám đốc tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, thường xuyên rà soát, cập nhật để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở rà soát, phân công cụ thể từng lãnh đạo phụ trách theo đúng tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm; thường xuyên bám sát, đôn đốc, bảo đảm không có nhiệm vụ nào không hoàn thành.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo, từ chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư đến đầu tư xây dựng.

Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, toàn bộ hệ thống quy hoạch cấp dưới cần được khẩn trương triển khai để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể. Theo Kế hoạch số 331, một số quy hoạch phải hoàn thành trong tháng 9, các quy hoạch còn lại phải hoàn thành trong năm 2026.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị Sở Xây dựng tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, đồng thời chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan số lượng đơn vị tư vấn, nhân lực có chuyên môn về quy hoạch và năng lực lập quy hoạch tại các xã, phường.

Theo Chủ tịch thành phố, việc triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đòi hỏi hệ thống quy hoạch cấp dưới phải được hoàn thiện đồng bộ. Nếu không, quy hoạch tổng thể sẽ khó phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung cao độ, tăng cường phối hợp với các địa phương, hướng dẫn về chuyên môn, quy trình và dữ liệu, qua đó bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch đúng tiến độ.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại cuộc họp.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, trong nhóm các dự án theo Nghị quyết số 28, thành phố đang triển khai nhiều dự án có ý nghĩa động lực, từ đường sắt đô thị, đô thị đa mục tiêu đến các dự án liên quan trục sông Hồng và các trục phát triển lớn. Đây thực sự là những động lực để thúc đẩy tăng trưởng thành phố.

“Chúng ta đã đưa ra nhiều mô hình, nhiều cơ chế mới để có những dự án đặc biệt, tạo cú hích cho phát triển. Vì vậy, phải triển khai nhanh, chuyển ngay các cơ chế, chính sách thành những sản phẩm cụ thể, những công trình cụ thể để phục vụ tăng trưởng”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, sau giai đoạn tập trung xây dựng cơ chế, chính sách từ cuối năm 2025 đến nay, thành phố đã bước sang giai đoạn đưa những cơ chế cụ thể vào thực tiễn, tạo ra các công trình, sản phẩm cụ thể. “Chúng ta làm cơ chế trước, bây giờ sau khi cơ chế đã được hoàn thiện thì bắt buộc phải có sản phẩm cụ thể”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo đó, đối với các dự án lớn, yêu cầu đặt ra là phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, hiện thành phố cũng đang giao các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách những dự án lớn.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phân công cụ thể theo từng dự án. “Đối với từng dự án lớn thì có thể phân công một Phó Giám đốc chịu trách nhiệm xuyên suốt để cùng hỗ trợ các Phó Chủ tịch phụ trách dự án”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nêu. Mục tiêu là bảo đảm các dự án được theo dõi, đôn đốc thường xuyên, các thủ tục được triển khai ở mức cao nhất và nhanh nhất.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cũng đề nghị Sở Xây dựng đặc biệt quan tâm nhóm các dự án giao thông, các dự án đô thị quan trọng khác. Trong đó có 7 cây cầu mà các Ban Quản lý dự án đang tổ chức triển khai, cùng các dự án nhà ở và nhiều công trình quan trọng khác.

Đây đều là những dự án có yêu cầu tiến độ rất gấp. Chủ tịch UBND thành phố dẫn ví dụ, có dự án hiện mới triển khai được một số phần việc ban đầu nhưng yêu cầu hoàn thành vào tháng 7/2027.

“Đây là đường tiến độ hết sức quyết liệt. Nếu không có giám sát, không đôn đốc thì không thể chạy được”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nói và đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đặc biệt quan tâm, theo sát tiến độ các dự án.