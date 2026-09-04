Chủ tịch Hà Nội: Không thể chấp nhận có kinh phí nhưng việc triển khai vẫn chậm

(VTC News) -

Sáng 4/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, qua 8 tháng năm 2026 có thể khẳng định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, thành phố đã tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai một số dự án, công trình lớn. Trước đây, có những dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi triển khai mất 5-7 năm, thậm chí lâu hơn. Với cách làm mới, một số dự án đã được đẩy nhanh tiến độ chỉ trong thời gian rất ngắn. Đây là những kết quả thực chất, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Theo tính toán, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,87 - 8,8%. Kết quả hai tháng gần đây có dấu hiệu tích cực hơn nhưng để cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 11%, thành phố vẫn cần một nỗ lực rất lớn.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày. Đây là giai đoạn thành phố phải tăng tốc, bởi về cơ chế, chính sách, pháp luật và nguồn lực, cơ bản chúng ta đã có đầy đủ.

Thành phố có Luật Thủ đô, các nghị quyết của HĐND Thành phố, có nguồn lực và các căn cứ chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện. Vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, có đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng việc triển khai vẫn chậm.

Đặc biệt, thành phố đã dành nguồn lực rất lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những khoản đầu tư thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và hiện thực hóa các nguồn lực này vẫn còn chậm. Những hạn chế như vậy phải được khắc phục trong những tháng còn lại của năm.

Về mục tiêu tăng trưởng, thành phố tiếp tục giữ mục tiêu tăng trưởng 11%, không thay đổi. Các sở, ngành, địa phương phải bám sát Chỉ thị số 17 và các nhiệm vụ đã được phân công. Việc điều chỉnh, cập nhật Chỉ thị số 17 nếu có chỉ nhằm làm rõ, điều chỉnh trách nhiệm của một số đơn vị; mục tiêu tăng trưởng, các giải pháp lớn và phương thức tổ chức thực hiện không thay đổi.

Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cho 4 tháng cuối năm

Theo ông Vũ Đại Thắng, kịch bản tăng trưởng của thành phố không phải là một mục tiêu thiếu thực tế. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, có những lĩnh vực khó đạt mức tăng trưởng cao, phải xác định rõ để tập trung thúc đẩy những lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư.

Đây cũng chính là căn cứ để đánh giá trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương. Nếu đơn vị nào không hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Các chỉ tiêu được xác định trên cơ sở khả thi, không phải để gây áp lực hay “đánh đố” các đơn vị.

Đối với lĩnh vực xây dựng, thành phố kỳ vọng rất lớn, đặc biệt là chương trình phát triển nhà ở xã hội. Thành phố đã đặt mục tiêu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành các điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Theo chỉ đạo, trong thời gian tới, các dự án đã được chấp thuận chủ trương phải được tập trung triển khai xây dựng.

Thành phố chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn liên quan đến vật liệu, nhân công và giá cả. Tuy nhiên, hiện nay giá một số loại vật liệu như cát, xi măng đã có xu hướng giảm; khó khăn về nhân công có thể được bù đắp một phần bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ, máy móc và đổi mới phương thức thi công.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, vấn đề quan trọng hiện nay là phải thay đổi phương pháp tổ chức thi công. Qua kiểm tra một số dự án, vẫn còn tình trạng tổ chức thi công theo phương thức lạc hậu, sử dụng nhiều lao động thủ công, thiếu máy móc, thiết bị. Trong điều kiện thiếu nhân công, nếu vẫn tổ chức thi công theo cách làm cũ thì rất khó đáp ứng yêu cầu tiến độ.

“Đề nghị các đơn vị phải đổi mới phương thức thi công, tăng cường ứng dụng máy móc, công nghệ để nâng cao năng suất, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Quang cảnh cuộc họp.

Khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ trong tăng trưởng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, hiện còn tình trạng nơi có nguồn nhưng chưa triển khai được trong khi nơi có nhu cầu, có dự án lại thiếu nguồn lực. Thành phố có cơ chế xử lý đối với những địa phương có nguồn thu nhưng chưa thực hiện được ngay.

Theo đó, đối với các địa phương còn nguồn nhưng nội dung chi đã hết, có thể nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, điều chuyển nguồn lực cho những nơi đang có nhu cầu thực tế. Việc này cần được Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp xử lý.

Phó Chủ thành phố yêu cầu việc triển khai phải được đẩy nhanh, không để nguồn lực bị tồn đọng trong khi các dự án có nhu cầu lại không được bố trí vốn kịp thời.

Về đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, đến nay vẫn còn địa phương cho rằng thành phố dừng đấu giá đất từ một thời điểm trước đó. Tuy nhiên, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường và hội đồng liên quan tập trung triển khai đấu giá theo kế hoạch.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn nước rút những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra đối với công tác chỉ đạo, điều hành phải ở mức cao hơn, quyết liệt hơn nhằm tạo đột phá về tăng trưởng. Từ đầu quý III, thành phố đã xác định tập trung vào các động lực tăng trưởng chủ yếu, trong đó có đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời chú trọng cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách.

Thành phố đang triển khai nhiều đợt khởi công các dự án, công trình lớn. Sau đợt khởi công ngày 29/8, thành phố tiếp tục chuẩn bị cho đợt khởi công, khánh thành vào ngày 10/10. Đây đều là những dự án đầu tư lớn, quan trọng, có yêu cầu tiến độ rất cao.

Qua các báo cáo, lĩnh vực đầu tư xây dựng đến nay mới đạt khoảng 50%, ông Dương Đức Tuấn cho rằng đây phải là trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, bởi nếu khai thác tốt dư địa này sẽ tạo tác động lớn đến tăng trưởng chung của thành phố.

“Để bảo đảm tăng trưởng đột phá, mang tính đột biến trong giai đoạn then chốt này, điểm nghẽn hiện nay vẫn là giải phóng mặt bằng. Đồng thời, xuất hiện thêm một điểm nghẽn nữa là công tác đầu tư xây dựng”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành có vai trò chủ lực, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, phải phát huy vai trò “tư lệnh ngành”, chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực phụ trách.