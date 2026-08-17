Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động
Lúc 6h ngày 17/8, giá dầu WTI ở mức 82,40 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,52 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
Doanh nghiệp ở TP.HCM tiết kiệm cả tỷ đồng nhờ miễn phí hạ tầng cảng biển
Sau hơn 1 tháng được miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã giảm chi phí logistics hàng trăm triệu đồng/ tháng.
Máy bay Vietnam Airlines quay đầu hạ cánh khẩn cấp ở Munich
Chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 phải quay trở lại hạ cánh vì lý do kỹ thuật.
Thất tịch 2026 là ngày nào, thứ mấy?
Ngày Thất tịch là dịp gắn với chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ với ý nghĩa đẹp đẽ về tình yêu, lòng chung thủy và khát vọng gia đình đoàn tụ.
Cherry Nhật hơn 4 triệu đồng/trái được trồng cầu kỳ thế nào?
Cherry Sato Nishiki (Nhật Bản) được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ từ che mưa bằng nhà kính chuyên dụng, dùng bạt phản quang dưới gốc và thu hoạch hoàn toàn bằng tay.
Giá vàng hôm nay 17/8: Dự báo tuần mới tiếp tục tăng
Sáng 17/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Không biến động
Lúc 6h ngày 17/8, giá dầu WTI ở mức 82,40 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 88,52 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.
Dự báo thời tiết 17/8: Miền Bắc ngày nắng nóng, từ đêm bước vào đợt mưa lớn
Ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ đêm, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.
Cục Hàng không: Chuyến bay VN34 va quệt đuôi khi cất cánh, 287 người an toàn
Cục Hàng không thông tin tất cả 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay của chuyến bay VN34 đều an toàn sau sự cố, không ai bị thương.
Arsenal thắng Man City 3-0, giành Siêu cúp Anh
Tối 16/8, Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 3-0 để giành danh hiệu Community Shield - Siêu cúp Anh 2026.
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Link xem trực tiếp Malaysia vs Việt Nam 20h ngày 15/8, bán kết ASEAN Cup 2026
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