Cháy quán cạnh Quốc lộ 5 ở Hưng Yên, một người đàn ông tử vong

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh (Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một quán nhỏ ven Quốc lộ 5 khiến chủ quán tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Khoảng hơn 10h ngày 31/8, tại một quán ven Quốc lộ 5 đoạn thuộc địa phận xã Như Quỳnh (Hưng Yên), chủ quán đi ăn trưa về, sau đó ít phút thì xảy ra hỏa hoạn.

Theo nhận định ban đầu, có thể do người đàn ông này không phát hiện có cháy nên chỉ sau khoảng 10 phút xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân bị ngạt khói và tử vong.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nạn nhân sinh năm 1978, sống ở thôn An Lạc, xã Như Quỳnh.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến dập tắt đám cháy, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cách đây 3 ngày, một vụ cháy nhà xưởng xảy ra ở khu vực đường Biên Giang (phường Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là xưởng sản xuất nhựa rộng khoảng 1.000 m²; hỏa hoạn bắt đầu lúc khoảng 8h07 ngày 28/8.

Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất nhựa.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 28 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội) điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Đến 8h22, lực lượng chức năng huy động máy xúc, máy ủi đến hiện trường hỗ trợ công tác chữa cháy. Họ bước đầu xác định không có người bị nạn, diện tích đã bị cháy hơn 100 m².

Các chiến sĩ nỗ lực ngăn cháy lan và dập tắt vụ hỏa hoạn. Đến 9h40, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.