Cháy nhà ở Lâm Đồng, một người chết

(VTC News) -

Ngày 3/11, lãnh đạo xã Hòa Bắc (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 1 người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2/11, người dân phát hiện lửa bùng phát tại nhà ông L.H.H (thôn 4, xã Hòa Bắc) nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Sau đó, mọi người trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự xã Hòa Bắc phối hợp với lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 18 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đến hiện trường chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên căn nhà gỗ cùng nhiều vật dụng, tài sản đã bị thiêu rụi. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện ông L.H.H (47 tuổi, chủ nhà) đã tử vong bên trong.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nguyên nhân cái chết của ông H.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, rạng sáng 22/9 tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2 xảy ra vụ cháy một căn nhà tạm giữa rẫy cà phê, nằm tách biệt với khu dân cư, đường xá đi lại còn nhiều khó khăn.

Căn nhà tạm bị cháy được làm bằng gỗ, mái lợp tôn, diện tích khoảng 50m² bị thiêu rụi hoàn toàn. Ba người trong gia đình tử vong, gồm chị V.T.S (SN 1994, ngụ tại địa phương) cùng hai người con là cháu V.T.V (SN 2024) và cháu H.V.Q (SN 2026). Lúc xảy ra vụ cháy, chồng của chị V.T.S không có ở nhà.