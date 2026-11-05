Hiện trường vụ cháy khuôn viên THCS Kim Liên, Hà Nội

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Hà Nội: Đang cháy lớn khu học tạm gần trường Tiểu học Kim Liên A Một vụ cháy lớn xảy ra từ dãy nhà thấp tầng gần khuôn viên trường học, hàng trăm học sinh được sơ tán ra ngoài an toàn.

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 30 người thoát nạn Ngọn lửa bốc ra từ căn bếp tại trong căn nhà ở kết hợp cho thuê trọ phố Trần Bình, cảnh sát hướng dẫn 25 người thoát nạn, 5 người còn lại tự di chuyển ra ngoài.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy lúc nửa đêm Lực lượng chức năng ở Hà Nội chia làm nhiều mũi, dùng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn tìm kiếm, đưa 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ra ngoài an toàn.

Hà Nội: Cháy lớn tại quán phở cuốn Hương Mai ở phố Hoàng Cầu Hỏa hoạn xảy ra từ khu vực bếp nấu của quán phở cuốn Hương Mai (địa chỉ số 87 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội) tối 22/10.

Cảnh sát phá cửa cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng Ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội cao 5 tầng, trước đó 10 người đã tự thoát nạn, cảnh sát phá cửa đưa 3 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế.