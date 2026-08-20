  • logo
Xuất bản ngày 20/08/2026 07:42 AM
Xuất bản ngày 20/08/2026 07:42 AM

Cháy lớn tại công ty ở Hà Nội, khói đen bốc cao cuồn cuộn

Khuya 19/8, một công ty nằm trong Cụm công nghiệp Quất Động (xã Thượng Phúc, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy, lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa.

Theo thông tin ban đầu, hơn 21h ngày 19/8, tại khu vực Công ty TNHH chỉ may T.H. (lô CN1B, Cụm công nghiệp Quất Động) xảy ra cháy.

Lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa. (Ảnh: NDCC)

Lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa. (Ảnh: NDCC)

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi đến nơi, họ thấy khói đen và lửa cuồn cuộn bốc lên.

“Lúc này có nhiều công nhân chạy ra khỏi nhà xưởng. Xưởng rộng hàng trăm m², kết cấu 2 tầng; tầng 1 là nơi sản xuất chỉ may, còn tầng 2 sản xuất màng bọc PE”, nhân chứng cho biết.

Khói đen bốc cuồn cuộn. (Ảnh: NDCC)

Khói đen bốc cuồn cuộn. (Ảnh: NDCC)

Một công nhân cho biết, khi đang làm việc ở tầng 2 nhà xưởng, họ nghe tiếng nổ từ tầng 1. Sau đó, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Một số công nhân cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Theo người này, tầng 1 có lò sấy và lò hơi.

Phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường. (Ảnh: Đình Hiếu)

Phương tiện chữa cháy được huy động đến hiện trường. (Ảnh: Đình Hiếu)

Máy xúc được huy động để mở đường dập lửa. (Ảnh: Đình Hiếu)

Máy xúc được huy động để mở đường dập lửa. (Ảnh: Đình Hiếu)

Đến 23h40, khoảng 8 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng cũng huy động 2 máy xúc mở đường, phục vụ công tác dập lửa.

Đến 0h15 ngày 20/8, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/chay-lon-tai-cong-ty-o-ha-noi-lua-do-ruc-co-the-nhin-thay-tu-xa-2547067.html

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội

Cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ trong khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (Hà Nội), khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhiều người làm việc bên trong hốt hoảng tháo chạy.

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSKH 16/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/8/2026
XSKH 16/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/8/2026
XSDL 16/8 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 16/8/2026
XSDL 16/8 - Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 16/8/2026
XSTG 16/8 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 16/8/2026
XSTG 16/8 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 16/8/2026
Vietlott 16/8 - Vietlott Mega 6/45 16/8 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 16/8/2026
Vietlott 16/8 - Vietlott Mega 6/45 16/8 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 16/8/2026
Xem thêm