Cháy chung cư mini 8 tầng trong đêm, nhiều người lao lên tầng thượng thoát thân

(VTC News) -

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực số 15 và khu vực số 31 – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng, chính quyền và Công an phường Thanh Liệt hướng dẫn thoát nạn nhiều người dân trong vụ cháy chung cư mini.

Khoảng 23h58 ngày 3/10, người dân phát hiện có mùi khét và khói lan trong chung cư mini ở ngõ 39 Yên Xá. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của toà nhà cao 8 tầng. Được biết, đây là tòa nhà cho thuê trọ.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hoả nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ.

Tiếp cận vị trí khói tầng 1 của ngôi nhà, lực lượng cứu hoả nhanh chóng xử lý ngăn cháy lan và khống chế cháy, đồng thời mũi công tác tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn.

Khi xảy ra hoả hoạn, người dân thấy khói đã hoảng sợ chạy lên tầng 8. Đến hơn 1h cùng ngày, 6 người mắc kẹt trên sân thượng của tòa nhà được đưa xuống tầng 1 an toàn.

Qua nhận định ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện tại tủ điện tầng 1 nên phát sinh nhiều khói.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, trong khi thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.