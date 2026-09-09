Chạy đua với thời gian, giành lại sự sống cho người phụ nữ bị vỡ tim

(VTC News) -

Nữ bệnh nhân 63 tuổi được đưa vào Đơn vị Hồi sức cấp cứu, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng sốc tim nặng, sau 4 ngày xuất hiện những cơn đau thắt ngực.

Siêu âm tim tại giường phát hiện khoang màng ngoài tim có nhiều dịch và máu, nguyên nhân là thành tự do thất phải bị vỡ sau nhồi máu cơ tim cấp. Đây là một trong những biến chứng cơ học nguy hiểm nhất của nhồi máu cơ tim, diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng người bệnh.

Quy trình “báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt ở cấp độ cao nhất. Từ trung tâm điều hành, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa nhân lực và phương tiện để cứu người bệnh.

Một ê-kíp phẫu thuật ngoại khoa cùng chuyên gia vận hành hệ thống tim phổi nhân tạo từ cơ sở Hà Nội nhanh chóng di chuyển xuống Ninh Bình.

Mọi khâu được triển khai song song để không bỏ lỡ thời gian vàng. Sau 2 phút chuẩn bị, cuộc hội chẩn liên chuyên khoa hoàn tất trong khoảng 10 phút. Các ê-kíp thống nhất phương án phẫu thuật ngay tại Ninh Bình.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chúc mừng người bệnh vỡ tim hồi phục ra viện. (Ảnh: BVCC)

Thách thức lớn nhất là vị trí vỡ nằm trên nền cơ tim vừa hoại tử do nhồi máu. Mô tim lúc này rất mềm và dễ tổn thương, khiến việc khâu vá trở nên đặc biệt khó khăn. Các phẫu thuật viên quyết định sửa chữa tổn thương trực tiếp trên tim đang đập, không sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Cách tiếp cận này giúp hạn chế thêm nguy cơ rối loạn đông máu và phản ứng viêm toàn thân ở người bệnh vốn đã trong tình trạng sốc tim.

Ê-kíp sử dụng màng ngoài tim tự thân kết hợp keo sinh học chuyên dụng để xử lý vị trí vỡ. Ngay trong tối cùng ngày, bệnh nhân được rút ống thở và ngừng hoàn toàn thuốc vận mạch. Ngày hôm sau, bà tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và bắt đầu ăn uống trở lại.

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, với người bệnh vỡ tim sau nhồi máu cơ tim, ca mổ chỉ là bước đầu. Giai đoạn hồi sức sau phẫu thuật cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ rối loạn đông máu đến suy đa cơ quan.

“Nhờ chiến lược can thiệp ngoại khoa phù hợp, kết hợp kiểm soát huyết động và hồi sức đa cơ quan kịp thời ngay tại chỗ, người bệnh đã tránh được các biến chứng nặng”, ông Sơn nói.