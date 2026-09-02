Cháy dữ dội nhà 4 tầng ở Nha Trang

(VTC News) -

Clip cháy nhà 4 tầng ở Nha Trang ( nguồn: Con Garung)

Hơn 14h ngày 2/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng tại một khu đô thị ở phường Nam Nha Trang khiến 2 người bị ngạt khí, bỏng phải nhập viện.

Vụ cháy xảy ra khoảng 12h cùng ngày. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 căn nhà 4 tầng, sau đó khói lửa bốc lên dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an tỉnh Khánh Hòa huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Ngọn lửa sau khi được dập tắt.

Lực lượng chức năng sau đó tiếp cận, đưa 2 người bên trong căn nhà ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo Trung tâm Cấp cứu 115, Sở Y tế Khánh Hòa, 2 nạn nhân bị ngạt khí và bỏng, đang được các bác sĩ tập trung cứu chữa.

Đến khoảng 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.