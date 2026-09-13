Chàng trai từng chỉ còn 5% cơ hội sống nhận hơn 28 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ

(VTC News) -

Ngày 11/9, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 28.292.000 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ Vũ Hoàng Anh (SN 2005, thôn Thanh Khê, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình), nhân vật trong bài viết “Tỉnh lại khi cả nhà đang lo hậu sự, chàng trai 21 tuổi chật vật sau 3 cuộc đại phẫu”.

Nhận số tiền hỗ trợ, bà Đoàn Thị Hạt, mẹ Hoàng Anh, không giấu được xúc động. Người mẹ quanh năm gắn với ruộng đồng cho biết khoản tiền đến đúng lúc gia đình đang kiệt quệ sau nhiều tháng chạy chữa cho con.

“Gia đình tôi xin cảm ơn Báo Điện tử VTC News, cảm ơn các cô chú, anh chị và những người đã thương con, thương gia đình mà gửi tiền giúp đỡ. Với gia đình tôi lúc này, số tiền này quý giá lắm”, bà Hạt nghẹn ngào nói.

Vũ Hoàng Anh cùng mẹ đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ.

Theo bà Hạt, từ ngày con trai gặp nạn, gia đình gần như không còn khả năng xoay xở. Hơn 400 triệu đồng tiền vay mượn đã được dùng để giành giật sự sống cho Hoàng Anh. Phía trước vẫn còn hành trình phục hồi kéo dài, cùng những khoản chi phí điều trị mà gia đình chưa biết sẽ tiếp tục xoay xở ra sao.

Bà Hạt cho biết số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được gia đình sử dụng để trang trải chi phí điều trị, phục hồi chức năng và những can thiệp y tế tiếp theo cho Hoàng Anh.

Tháng 2/2026, Hoàng Anh rời quê lên Hà Nội tìm việc với mong muốn kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ dịp Tết. Hoàng Anh không may bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Các bác sĩ tiên lượng cơ hội sống của Hoàng Anh chỉ khoảng 5%.

Ở quê nhà, họ hàng, hàng xóm cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Gia đình âm thầm dọn dẹp nhà cửa, tính chuyện lo hậu sự nếu Hoàng Anh không thể qua khỏi. Nhưng sáng hôm sau, điều kỳ diệu xảy ra khi Hoàng Anh tỉnh lại.

Các bác sĩ lập tức hội chẩn để tiếp tục điều trị. Hoàng Anh trải qua liên tiếp ba cuộc đại phẫu, gồm phẫu thuật sọ não, cột sống cổ và xử lý các tổn thương xương, hàm mặt.

Hoàng Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu.

Trong quá trình điều trị, Hoàng Anh còn liên tục tiểu ra máu. Kết quả siêu âm phát hiện em có sỏi bàng quang và cần được can thiệp tán sỏi trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa gia đình sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khoản chi phí điều trị mới.

Thời điểm gặp nạn, Hoàng Anh không có bảo hiểm y tế. Toàn bộ chi phí điều trị phải tự chi trả, trong khi gia đình vốn chỉ sống dựa vào ruộng đồng. Hơn 400 triệu đồng tiền vay mượn đã được gia đình dùng để cứu Hoàng Anh. Với một gia đình làm nông, khoản nợ này là gánh nặng quá lớn.

Số tiền 28.292.000 đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi qua Báo Điện tử VTC News là sự tiếp sức kịp thời đối với gia đình Hoàng Anh trong lúc khó khăn. Với người mẹ, đó không chỉ là khoản tiền giúp giảm bớt một phần gánh nặng viện phí, mà còn là niềm tin rằng trên hành trình phục hồi đầy gian nan, con trai bà vẫn nhận được sự yêu thương và đồng hành của cộng đồng.