(VTC News) -

● Ngoại Hạng Anh Man City 0 - 0 Coventry City ĐANG DIỄN RA

Trận đấu giữa Man City và Coventry City thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 21h ngày 5/9 trên sân vận động Etihad. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Man City đấu Coventry nhanh nhất.

Man City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Gianluigi Donnarumma TM 3 Ruben Dias ĐT 5 Elliot Anderson 6 Marc Guehi 7 Iliman Ndiaye 9 Erling Haaland 10 Rayan Cherki 17 Enzo Fernandez 24 Josko Gvardiol 42 Antoine Semenyo 45 Abdukodir Khusanov Coventry City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 19 Carl Rushworth TM 2 Ethan Pinnock 3 Jay Dasilva 4 Bobby Thomas 5 Jack Rudoni 6 Matt Grimes ĐT 10 Ephron Mason-Clark 14 Taiwo Awoniyi 16 Ogochukwu Onyeka 24 Aurele Amenda 27 Milan van Ewijk

Thông tin trước trận Man City vs Coventry

Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận Siêu Cúp Anh, Man City đã nhanh chóng lấy lại phong độ và cho thấy sự khởi sắc rõ rệt. Đội bóng thành Manchester toàn thắng trong 2 vòng đầu Ngoại Hạng Anh, đồng thời màn trình diễn cũng được cải thiện qua từng trận.

Ở vòng mở màn, Man City phải khá chật vật mới ngược dòng đánh bại Bournemouth 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, đến vòng 2, “The Citizens” thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách.

Man City đấu với Coventry City ở vòng 3 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Coventry đang gặp rất nhiều trở ngại ở ngày trở lại sân chơi Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Frank Lampard lần lượt nhận thất bại trước Arsenal với tỷ số 0-3 ở trận ra quân và Hull City 0-1 ngay trên sân nhà. Sau 2 vòng đấu, Coventry vẫn chưa có điểm, chưa ghi được bàn thắng nào và đã 4 lần để thủng lưới.

Dù kết quả không như mong đợi, Coventry vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận với sự chủ động trong tranh chấp và khả năng giữ cự ly đội hình khá ổn. Tuy nhiên, tốc độ triển khai, khả năng chống chịu sức ép và sự chính xác ở các tình huống quyết định là những điểm Coventry cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh.

Xem trực tiếp Man City vs Coventry trên kênh nào?

Trận Man City vs Coventry được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Man City vs Coventry có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man City vs Coventry (sao chép và dán vào trình duyệt web)

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