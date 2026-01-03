Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 20 mới nhất

(VTC News) -

Giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 chính thức bước sang giai đoạn lượt về. Ở vòng 20 diễn ra từ tối 3/1, đội đầu bảng Arsenal đấu với Bournemouth trên sân khách. Tâm điểm của vòng đấu là trận thư hùng giữa Man City và Chelsea - trận Super Sunday đầu tiên của năm 2026.

Tối 1/1, Chelsea sa thải huấn luyện viên Enzo Maresca. Chelsea sử dụng huấn luyện viên trưởng tạm quyền trong trận đấu với Man City (0h30 ngày 5/1).

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn Man City 4 điểm.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh trước khi bước vào vòng 20. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu, kết quả giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Ngày 3/1

19h30: Aston Villa vs Nottingham Forest.

22h: Brighton vs Burnley.

22h: Wolves vs West Ham.

Ngày 4/1

0h30: Bournemouth vs Arsenal.

19h30: Leeds United vs Man Utd.

22h: Everton vs Brentford.

22h: Fulham vs Liverpool.

22h: Newcastle United vs Crystal Palace.

22h: Tottenham vs Sunderland.

Ngày 5/1

0h30: Man City vs Chelsea.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 20

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 19 37/12 45 2 Man City 19 43/17 41 3 Aston Villa 19 30/23 39 4 Liverpool 19 30/26 33 5 Chelsea 19 32/21 30 6 Man Utd 19 33/29 30 7 Sunderland 19 20/18 29 8 Everton 19 20/20 28 9 Brentford 19 28/26 27 10 Crystal Palace 19 22/21 27 11 Fulham 19 26/27 27 12 Tottenham 19 27/23 26 13 Newcastle United 19 26/24 26 14 Brighton 19 28/27 25 15 Bournemouth 19 29/35 23 16 Leeds United 19 25/32 21 17 Nottingham 19 18/30 18 18 West Ham 19 21/38 14 19 Burnley 19 20/37 12 20 Wolves 19 11/40 3

Nhận định vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh

Bournemouth vs Arsenal: Bournemouth vừa trải qua 9 trận đấu liên tiếp chỉ hòa và thua ở giải Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal chỉ nhận 1 thất bại trong 15 vòng đấu gần nhất. Soccerway nhận định tỷ lệ thắng của Arsenal là 27%, Bournemouth 22%.

Leeds United vs Man Utd: Cơ hội thắng của Leeds United được đánh giá cao hơn (38%, trong khi Man Utd là 29%). Leeds United không thua trong 6 trận gần nhất. Man Utd thắng 1, hòa 1, thua 1, chỉ ghi 3 bàn kể từ khi Bruno Fernandes vắng mặt vì chấn thương.

Fulham vs Liverpool: Fulham chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất và đều ghi được 1 bàn trong tất cả các trận đấu này. Liverpool có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp. Tỷ lệ thắng của Fulham ở trận này là 27%, Liverpool 43%.

Man City vs Chelsea: Man City có nhiều yếu tố lợi thế trước giờ bóng lăn. Họ có phong độ tốt với 9 trận liên tiếp bất bại (thắng 8 trận, hòa 1 trận) và được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, Chelsea vừa thay huấn luyện viên trưởng sau giai đoạn bất ổn. Ở 3 vòng đấu gần nhất, Chelsea chỉ hòa và thua, thủng lưới 2 bàn mỗi trận.

