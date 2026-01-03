  • Zalo

Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 20 mới nhất

Bóng đá AnhThứ Bảy, 03/01/2026 06:30:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Cập nhật giải Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Premier League vòng 20 hôm nay.

Giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 chính thức bước sang giai đoạn lượt về. Ở vòng 20 diễn ra từ tối 3/1, đội đầu bảng Arsenal đấu với Bournemouth trên sân khách. Tâm điểm của vòng đấu là trận thư hùng giữa Man City và Chelsea - trận Super Sunday đầu tiên của năm 2026.

Cập nhật mới nhất

Tối 1/1, Chelsea sa thải huấn luyện viên Enzo Maresca. Chelsea sử dụng huấn luyện viên trưởng tạm quyền trong trận đấu với Man City (0h30 ngày 5/1).

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn Man City 4 điểm.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh trước khi bước vào vòng 20. (Ảnh: Reuters)

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh trước khi bước vào vòng 20. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu, kết quả giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Ngày 3/1

19h30: Aston Villa vs Nottingham Forest.

22h: Brighton vs Burnley.

22h: Wolves vs West Ham.

Ngày 4/1

0h30: Bournemouth vs Arsenal.

19h30: Leeds United vs Man Utd.

22h: Everton vs Brentford.

22h: Fulham vs Liverpool.

22h: Newcastle United vs Crystal Palace.

22h: Tottenham vs Sunderland.

Ngày 5/1

0h30: Man City vs Chelsea.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 20

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal1937/1245
2Man City1943/1741
3Aston Villa1930/2339
4Liverpool1930/2633
5Chelsea1932/2130
6Man Utd1933/2930
7Sunderland1920/1829
8Everton1920/2028
9Brentford1928/2627
10Crystal Palace1922/2127
11Fulham1926/2727
12Tottenham1927/2326
13Newcastle United1926/2426
14Brighton1928/2725
15Bournemouth1929/3523
16Leeds United1925/3221
17Nottingham1918/3018
18West Ham1921/3814
19Burnley1920/3712
20Wolves1911/403

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Nhận định vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh

Bournemouth vs Arsenal: Bournemouth vừa trải qua 9 trận đấu liên tiếp chỉ hòa và thua ở giải Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal chỉ nhận 1 thất bại trong 15 vòng đấu gần nhất. Soccerway nhận định tỷ lệ thắng của Arsenal là 27%, Bournemouth 22%.

Leeds United vs Man Utd: Cơ hội thắng của Leeds United được đánh giá cao hơn (38%, trong khi Man Utd là 29%). Leeds United không thua trong 6 trận gần nhất. Man Utd thắng 1, hòa 1, thua 1, chỉ ghi 3 bàn kể từ khi Bruno Fernandes vắng mặt vì chấn thương.

Fulham vs Liverpool: Fulham chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất và đều ghi được 1 bàn trong tất cả các trận đấu này. Liverpool có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp. Tỷ lệ thắng của Fulham ở trận này là 27%, Liverpool 43%.

Man City vs Chelsea: Man City có nhiều yếu tố lợi thế trước giờ bóng lăn. Họ có phong độ tốt với 9 trận liên tiếp bất bại (thắng 8 trận, hòa 1 trận) và được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, Chelsea vừa thay huấn luyện viên trưởng sau giai đoạn bất ổn. Ở 3 vòng đấu gần nhất, Chelsea chỉ hòa và thua, thủng lưới 2 bàn mỗi trận.

Xem trực tiếp giải Ngoại Hạng Anh vòng 20 trên kênh nào?

Giải Ngoại Hạng Anh xem được trên mọi nền tảng của FPT Play, bao gồm website, ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bảng và TV kết nối với FPT Play box.

Mỗi vòng đấu, FPT Play cung cấp từ 3 - 4 trận đấu với chất lượng hình ảnh 4K. Các trận còn lại sẽ được cung cấp với chất lượng Full HD.

FPT Play chỉ phát 4K và Full HD trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bản và TV kết nối với FPT Play box. Tại website fptplay.vn, chất lượng hình ảnh giải đấu Ngoại Hạng Anh chỉ đạt chuẩn SD 480p (không HD).

Minh Anh
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn