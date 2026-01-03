Nhận định Bournemouth vs Arsenal hôm nay: Cơ hội bứt phá

(VTC News) -

Trận Bournemouth đấu với Arsenal thuộc vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 0h30 ngày 4/1 (giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để Arsenal củng cố ngôi đầu bảng trong bối cảnh Man City có thể gặp nhiều khó khăn trước Chelsea. Dù vậy, thi đấu với Bournemouth trên sân khách cũng tiềm ẩn rủi ro với "Pháo thủ".

Nhận định Bournemouth vs Arsenal

Chiến thắng trước Aston Villa ở vòng 19 là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường. "Pháo thủ" tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng là Man City lên thành 4 điểm.

Arsenal ghi bàn trong hầu hết các trận sân khách ở mùa giải này. Dù vậy, trong 4 trận gần nhất đá trên sân đối phương ở Ngoại Hạng Anh, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ thắng được một lần.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải ngoại hạng anh trước vòng 20. (Ảnh: Reuters)

"Pháo thủ" tiếp tục đối mặt với lịch thi đấu dày đặc (9 trận trong vòng 28 ngày). Thể lực là vấn đề đáng lo ngại của Arsenal khi một số trụ cột có dấu hiệu quá tải, như trường hợp của Declan Rice. Tuy nhiên, tin vui đối với huấn luyện viên Arteta là những "thương binh" khác bắt đầu trở lại - lần lượt là Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, sắp tới là Kai Havertz.

Bournemouth luôn mang đến thử thách khó cho mọi đối thủ ở mùa giải này, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng mang đến kết quả tốt. Đoàn quân của huấn luyện viên Andoni Iraola vừa trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng kéo dài từ tháng 11 đến nay.

Bournemouth chỉ ghi 1 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất. Thông tin Antoine Semenyo - ngôi sao số một của đội bóng - có thể chuyển sang Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông rõ ràng không có hiệu ứng tích cực ở thời điểm này.

Lịch sử đối đầu Bournemouth và Arsenal

Ở mùa giải trước, 2 trận thua Bournemouth (0-2 và 1-2) là một phần nguyên nhân khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Ở lượt đi, thẻ đỏ của William Saliba khiến Arsenal gặp khó. "Pháo thủ" nhận 2 bàn thua ở cuối hiệp 2.

Trong cuộc tái đấu trên sân Emirates, Declan Rice ghi bàn đưa Arsenal dẫn trước. Tuy nhiên, họ lại thua ngược 1-2 vì các pha ghi bàn của Dean Huijsen (đã chuyển sang Real Madrid) và Evanilson.

Trước đó, Arsenal có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước Bournemouth. "Pháo thủ" ghi tới 15 bàn (trong đó có 3 trận liên tiếp không thủng lưới) trong chuỗi trận này.

Trong 10 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Bournemouth giành được 2 chiến thắng. Arsenal thắng 7 trận. Hầu hết những trận Bournemouth gặp Arsenal từ năm 2016 đến nay có ít nhất 3 bàn thắng.

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.

Dự đoán tỷ số: Bournemouth 1-3 Arsenal.