Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Matheus Cunha ghi bàn, Man Utd thoát thua Leeds

Bóng đá AnhChủ Nhật, 04/01/2026 21:29:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất ngày 4/1: Matheus Cunha ghi bàn giúp Man Utd cầm hoà Leeds United.

Leeds United1-1Man Utd
Aaronson62'
65'Cunha

Man Utd tung ra sân đội hình có 6 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự. Không có gì bất ngờ khi "Quỷ đỏ" tấn công kém hiệu quả. Trong hiệp đầu tiên, các chỉ số của đội khách có vẻ tốt hơn nhưng thực tế họ không áp đảo được đối thủ và có rất ít cơ hội nguy hiểm.

Tình huống đáng chú ý nhất mà Man Utd tạo ra là cú sút xa đẹp mắt của Matheus Cunha làm tung lưới Leeds United. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim mừng hụt vì trọng tài phạt lỗi việt vị ở pha bóng này.

Leeds cũng có tình huống tiếc nuối. Dominic Calvert-Lewin bay người đánh đầu rất hiểm khiến thủ môn của Man Utd không thể cản phá. Dù vậy, pha dứt điểm này lại dội cột. Kết thúc hiệp 1, Leeds và Man Utd hoà 0-0.

Man Utd vất vả trước Leeds United trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Hiệp 2 tiếp tục là thế trận đôi công ở chất lượng không cao. Cả Leeds United và Man Utd đều có không ít tình huống dồn ép đối thủ nhưng những pha xử lý ở nhịp cuối lại thiếu chính xác và không có nhiều tính đột biến. Phải chờ tới khi một trong 2 đội bất cẩn, bàn thắng mới xuất hiện.

Phút 62, sau pha phá bóng từ sân nhà của cầu thủ Leeds United, Ayden Heaven chủ quan để Brendan Aaronson bứt lên giành bóng và sút tung lưới Man Utd. Tuy nhiên, sau đó 3 phút, Matheus Cunha ghi bàn giúp Man Utd gỡ hoà. Joshua Zirkzee vừa vào sân lập tức ghi dấu ấn với pha kiến tạo ở tình huống này.

Trận đấu tiếp tục diễn ra ở nhịp độ cao với những tình huống tấn công qua lại. Benjamin Sesko và Cunha liên tục bỏ lỡ cơ hội trong khi Man Utd cũng phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Senne Lammens để thoát thua. Tỷ số hoà 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Số liệu thống kê trận Leeds 1-1 Man Utd.

Đầy đủ diễn biến, tỷ số Leeds vs Man Utd

Đội hình Leeds vs Man Utd

Leeds: Lucas Perri (1); Pascal Struijk (5), Jaka Bijol (15), Sebastiaan Bornauw (23); Gabriel Gudmunsson (3), Anton Stach (18), Ilia Gruev (44), Brendan Aaronson (11), James Justin (24); Noah Okafor (19), Dominic Calvert-Lewin (9).

Man Utd: Senne Lammens (31); Lisandro Martinez (6), Ayden Heaven (26), Leny Yoro (15); Luke Shaw (23), Manuel Ugarte (25), Casemiro (18), Diogo Dalot (2); Matheus Cunha (10), Patrick Dorgu (13); Benjamin Sesko (30).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 20

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Leeds United gặp Man Utd, bảng xếp hạng giải đấu như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal2040/1448
2Aston Villa2033/2442
3Man City1943/1741
4Liverpool1930/2633
5Man Utd2034/3031
6Chelsea1932/2130
7Sunderland1920/1829
8Brighton2030/2728
9Everton1920/2028
10Brentford1928/2627
11Crystal Palace1922/2127
12Fulham1926/2727
13Tottenham1927/2326
14Newcastle United1926/2426
15Bournemouth2031/3823
16Leeds United2026/3322
17Nottingham2019/3318
18West Ham2021/4114
19Burnley2020/3912
20Wolves2014/406

Thông tin trước trận đấu

Theo dữ liệu của siêu máy tính Soccerway, cơ hội thắng của Leeds United là 38%, trong khi Man Utd chỉ 29%. Tuy nhiên, thuật toán của Opta nhận định Man Utd có khả năng giành chiến thắng lên tới 41,7%, cao hơn hẳn so với con số 32,8%.

Leeds United mất Ethan Ampadu, cầu thủ phải chấp hành án phạt cấm thi đấu một trận do nhận đủ 5 thẻ vàng. Ngoài ra, Sean Longstaff, Joe Rodon, Daniel James và Sebastian Bornauw vắng mặt vì chấn thương. Dominic Calvert-Lewin có thể trở lại đội hình chính sau khi dự bị ở trận hoà Liverpool.

Danh sách chấn thương của Man Utd gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Matthijs de Ligt và Harry Maguire. Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng không thể sử dụng Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui do những cầu thủ này đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại giải vô địch châu Phi.

Phương Mai
