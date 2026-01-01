Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất

(VTC News) -

Tính đến hết nửa mùa giải, Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 với 45 điểm sau 19 trận đấu. Man City và Aston Villa là 2 đội bám đuổi. Nhóm cạnh tranh vào top 4 có Liverpool, Chelsea, Man Utd và Sunderland. Wolverhampton là đội duy nhất chưa thắng trận nào.

Erling Haaland (Man City) đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn với 19 bàn thắng. Xếp sau lần lượt là Igor Thiago (Brentford) với 11 bàn và Antoine Semenyo (Bournemouth) - 9 bàn.

Cập nhật mới nhất vòng 19

Arsenal giữ chắc ngôi đầu sau khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-1.

Man Utd bị Wolves - đội thua liên tiếp 12 trận trước đó - cầm hòa ngay trên sân Old Trafford với tỷ số 1-1.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 19.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 19

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 19 37/12 45 2 Man City 18 43/17 40 3 Aston Villa 19 30/23 39 4 Liverpool 18 30/26 32 5 Chelsea 19 32/21 30 6 Man Utd 19 33/29 30 7 Sunderland 18 20/18 28 8 Everton 19 20/20 28 9 Brentford 18 28/26 26 10 Newcastle United 18 26/24 26 11 Crystal Palace 18 21/20 26 12 Fulham 18 25/26 26 13 Tottenham 19 27/23 25 14 Brighton 19 28/27 25 15 Bournemouth 19 29/35 23 16 Leeds United 18 25/32 20 17 Nottingham 19 18/30 18 18 West Ham 19 21/38 14 19 Burnley 19 20/37 12 20 Wolves 19 11/40 3

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Lịch thi đấu, kết quả giải Ngoại Hạng Anh vòng 19

Ngày 31/12

2h30: Burnley 1-3 Newcastle United;

2h30: Chelsea 2-2 Bournemouth;

2h30: Nottingham Forest 0-2 Everton;

2h30: West Ham 2-2 Brighton;

3h15: Arsenal 4-1 Aston Villa;

3h15: Man Utd 1-0 Wolves.

Ngày 2/1

0h30: Crystal Palace vs Fulham;

0h30: Liverpool vs Leeds;

3h: Brentford vs Tottenham;

3h: Sunderland vs Man City.

Diễn biến mùa giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh từ vòng 7. Trong giai đoạn lượt đi, "Pháo thủ" chỉ thua 2 trận, giành 14 chiến thắng và có 3 trận hòa.

Liverpool dẫn đầu trong 4 vòng (từ vòng 3 đến vòng 6), sau đó có thời điểm tụt xuống vị trí thứ 12.

Tính đến hết năm 2025, giải Ngoại Hạng Anh có 4 huấn luyện viên bị sa thải hoặc từ chức. Nottingham Forest là đội thay tướng sớm nhất (9/9) khi chia tay ông Nuno Espirito Santo vì mâu thuẫn với chủ đội bóng.

Ange Postecoglou thay thế nhưng mất việc chỉ sau 39 ngày với thành tích 8 trận liên tiếp không thắng. Nottingham Forest đổi huấn luyện viên lần thứ hai vào ngày 18/10.

Ngày 27/9, đến lượt West Ham đuổi việc huấn luyện viên Graham Potter sau chuỗi thành tích bết bát. Người thay thế chính là Nuno Santo.

Đội tiếp theo thay đổi vị trí cầm quân là Wolverhampton, ngày 2/11. HLV Vitor Pereira mất việc sau chuỗi thành tích tệ hại tại Premier League, chỉ giành được 2 điểm sau 10 vòng đấu đầu tiên và đứng cuối bảng xếp hạng.