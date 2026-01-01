Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Sunderland vs Man City vòng 19

(VTC News) -

Vòng 19 là vòng đấu đặc biệt, đánh dấu một nửa mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 trôi qua. Ngoài ra, các trận đấu cũng được sắp xếp vào 2 ngày chuyển giao giữa năm 2025 và 2026. Sau khi Arsenal đánh bại Aston Villa, Man City cần giành chiến thắng trước Sunderland trên sân khách để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Cập nhật mới nhất

Chuỗi trận thắng liên tiếp của đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu là Aston Villa chấm dứt ở cột mốc 11. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery thất bại với tỷ số 1-4 trên sân của Arsenal. Toàn bộ 5 bàn thắng của trận đấu đều được ghi trong hiệp 2.

Chiến thắng này giúp Arsenal vô địch lượt đi, đồng thời gây sức ép lên Man City ở trận gặp Sunderland. Trận Sunderland vs Man City diễn ra lúc 3h ngày 2/1.

Trong khi đó, đội cuối bảng là Wolves giành được điểm cuối cùng trong năm 2025 sau khi thua liền 12 trận trước đó. Man Utd là đội bóng hiếm hoi ở mùa giải này không thể đánh bại được Wolverhampton - đội bóng chỉ có 2 điểm sau 18 vòng đầu tiên.

Man Utd bị đội cuối bảng là Wolves cầm hòa ngay trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu, kết quả giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Ngày 31/12

2h30: Burnley 1-3 Newcastle United;

2h30: Chelsea 2-2 Bournemouth;

2h30: Nottingham Forest 0-2 Everton;

2h30: West Ham 2-2 Brighton;

3h15: Arsenal 4-1 Aston Villa;

3h15: Man Utd 1-0 Wolves.

Ngày 2/1

0h30: Crystal Palace vs Fulham;

0h30: Liverpool vs Leeds;

3h: Brentford vs Tottenham;

3h: Sunderland vs Man City.

Lịch thi đấu vòng 19 Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.

Nhận định vòng 19 giải Ngoại Hạng Anh

Sau khi Arsenal thắng đậm Aston Villa, sức ép dành cho Man City tăng lên. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola chạm trán Sunderland trên sân khách. Trận đấu Sunderland vs Man City diễn ra lúc 3h ngày 2/1, tức buổi tối đầu tiên của năm mới 2026 theo giờ Anh.

Thuật toán dự đoán của Soccerway nhận định cơ hội thắng của Man City ở trận này chỉ đạt 24%, trong khi Sunderland lên tới 37%. Đây là con số bất ngờ bởi đội khách đang có phong độ rất cao thời gian gần đây.

Man City thắng 8 trận liên tiếp trước cuộc đối đầu Sunderland. Erling Haaland và đồng đội ghi tổng cộng 23 bàn trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Sunderland không còn là "ngựa ô" như giai đoạn đầu mùa giải. Đội chủ nhà bị đẩy ra khỏi top 4 sau khi chỉ giành được 2 chiến thắng trong 9 vòng đấu gần nhất. Dù vậy, Sunderland cũng chỉ thua 2 trận ở giai đoạn này. Trên sân nhà, họ vẫn bất bại từ đầu mùa giải.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 19

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 19 37/12 45 2 Man City 18 43/17 40 3 Aston Villa 19 30/23 39 4 Liverpool 18 30/26 32 5 Chelsea 19 32/21 30 6 Man Utd 19 33/29 30 7 Sunderland 18 20/18 28 8 Everton 19 20/20 28 9 Brentford 18 28/26 26 10 Newcastle United 18 26/24 26 11 Crystal Palace 18 21/20 26 12 Fulham 18 25/26 26 13 Tottenham 19 27/23 25 14 Brighton 19 28/27 25 15 Bournemouth 19 29/35 23 16 Leeds United 18 25/32 20 17 Nottingham 19 18/30 18 18 West Ham 19 21/38 14 19 Burnley 19 20/37 12 20 Wolves 19 11/40 3

Xem trực tiếp giải Ngoại Hạng Anh vòng 19 trên kênh nào?

Giải Ngoại Hạng Anh xem được trên mọi nền tảng của FPT Play, bao gồm website, ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bảng và TV kết nối với FPT Play box.

Mỗi vòng đấu, FPT Play cung cấp từ 3 - 4 trận đấu với chất lượng hình ảnh 4K. Các trận còn lại sẽ được cung cấp với chất lượng Full HD.

FPT Play chỉ phát 4K và Full HD trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, điện thoại, máy tính bản và TV kết nối với FPT Play box. Tại website fptplay.vn, chất lượng hình ảnh giải đấu Ngoại Hạng Anh chỉ đạt chuẩn SD 480p (không HD).