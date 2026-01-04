Trực tiếp bóng đá Leeds vs Man Utd, vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Nhận định Leeds vs Man Utd

Theo dữ liệu của siêu máy tính Soccerway, cơ hội thắng của Leeds United là 38%, trong khi Man Utd chỉ 29%. Tuy nhiên, thuật toán của Opta nhận định Man Utd có khả năng giành chiến thắng lên tới 41,7%, cao hơn hẳn so với con số 32,8%.

Trên thực tế, Man Utd luôn bất ổn và khó lường. "Quỷ đỏ" chơi rất hay với sơ đồ 4 hậu vệ trước Newcastle United nhưng lại quay về hệ thống 3-4-3 quen thuộc ở trận tiếp theo, bị đội cuối bảng Wolves cầm hòa.

Man Utd luôn rất khó lường. (Ảnh: Reuters)

Trong 4 vòng đấu gần nhất, Man Utd chỉ giành được 1 chiến thắng. 10 trận sân khách gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim chỉ có tỷ lệ thắng 30%.

Man Utd là đội sút nhiều nhất giải Ngoại Hạng Anh mùa này (291 lần sau 19 vòng), đứng thứ ba về chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng là đội nhận nhiều bàn thua nhất trong top 10 (29 lần thủng lưới).

Leeds United ghi tổng cộng 10 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất. Tính từ tháng 9/2025 đến nay, các trận sân nhà của Leeds đều có từ 3 bàn thắng trở lên.

Trong khi đó, các trận sân khách của Man Utd trong cùng giai đoạn cũng luôn có nhiều hơn 2 bàn thắng. Với việc hàng thủ của cả 2 đội đều không được đánh giá cao, đây có thể là trận đấu nhiều bàn thắng.

Leeds United mất Ethan Ampadu, cầu thủ phải chấp hành án phạt cấm thi đấu một trận do nhận đủ 5 thẻ vàng. Ngoài ra, Sean Longstaff, Joe Rodon, Daniel James và Sebastian Bornauw vắng mặt vì chấn thương. Dominic Calvert-Lewin có thể trở lại đội hình chính sau khi dự bị ở trận hoà Liverpool.

Danh sách chấn thương của Man Utd gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Matthijs de Ligt và Harry Maguire. Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng không thể sử dụng Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui do những cầu thủ này đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại giải vô địch châu Phi.