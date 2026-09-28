Cập nhật kết quả Malaysia vs Indonesia 19h30 ngày 28/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● FIFA ASEAN Cup 2026 Malaysia 0 - 0 Indonesia ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia diễn ra lúc 19h30 ngày 28/9 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Malaysia vs Indonesi mới nhất.

Thông tin trước trận Malaysia vs Indonesia

Malaysia và Indonesia đều có màn ra quân thuận lợi. Trước Bangladesh lép vế về trình độ, Malaysia kiểm soát thế trận và giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Ở trận đấu sau đó, Indonesia cũng tận dụng tốt lợi thế sân nhà để vượt qua Singapore với tỷ số 2-0.

Malaysia đối đầu với Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAM)

Màn so tài giữa Malaysia và Indonesia vì thế có thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua tại bảng A. Đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé tranh chức vô địch.

So với Singapore, Malaysia được xem là đối thủ có khả năng gây nhiều khó khăn hơn cho Indonesia. Lực lượng chủ yếu gồm các cầu thủ trong nước dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng và kinh nghiệm thi đấu.

Bên cạnh bộ khung nội địa, Malaysia còn có sự phục vụ của một số cầu thủ nhập tịch như Hidalgo, Nooa Laine hay tiền đạo Bergson. Nhóm cầu thủ này mang đến ưu thế về thể hình, thể lực và chất lượng chuyên môn, qua đó giúp “Hổ Mã Lai” có thêm phương án để đối đầu với đội hình sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu của Indonesia.