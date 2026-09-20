Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc 11h ngày 20/9, tỷ số mới nhất

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trình làng nhiều gương mặt trẻ tại ASIAD 2026 và bước đầu mang đến kết quả tích cực. Ở vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sớm giành vé vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Ở trận quyết định ngôi đầu, Việt Nam thua 1-3 trước Hàn Quốc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ rất mạnh, từng 3 lần giành huy chương vàng Olympic và hai lần vô địch thế giới. Trung Quốc sở hữu nhiều vận động viên với thể hình cao lớn, vượt trội so với đội tuyển Việt Nam.

Trong lần đối đầu gần đây ở giải vô địch châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm 0-3 trước Trung Quốc. Nhưng chính đội bóng đại lục lại thua 2-3 trước Thái Lan. Đây là cơ sở để người hâm mộ có thể chờ đợi vào bất ngờ.