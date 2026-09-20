Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc 11h ngày 20/9, tỷ số mới nhất

Việt Nam 6-9 Trung Quốc
Pha cứu bóng vất vả của Thanh Thúy vô tình lại trở thành tình huống quá khó để phòng ngự với Trung Quốc và Việt Nam có thêm điểm số.
Việt Nam 4-9 Trung Quốc
Khoảng cách về mặt điểm số dần lớn hơn với các cô gái Việt Nam.
Việt Nam 3-6 Trung Quốc
Trà My tấn công hàng sau nhưng không vượt qua được hàng chắn của Trung Quốc.
Set 3 bắt đầu
Trung Quốc giành điểm số đầu tiên.
Việt Nam 16-25 Trung Quốc
Lưu Thị Huệ vừa giành điểm nhưng cũng phát bóng hỏng, tương tự như Trà My trong set 1. Đội tuyển Việt Nam thua 16-25.
Việt Nam 13-21 Trung Quốc
Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất cố gắng và gỡ lại 4 điểm.
Việt Nam 9-20 Trung Quốc
Trà My xử lý hỏng ngay ở bước 1.
Việt Nam 7-16 Trung Quốc
Yang Summing phát bóng nhưng đội tuyển Việt Nam không thể xử lý bước một đủ tốt. Ở nhiều tình huống khác, các pha tấn công biên của Trung Quốc thường ở trên tầm chắn của đội tuyển Việt Nam.
Việt Nam 5-13 Trung Quốc
Đội tuyển Việt Nam rất khó có cơ hội chắn bóng trước những pha bật nhảy tầm cao của tay đập bên phía Trung Quốc.
Việt Nam 5-8 Trung Quốc
Phạm Quỳnh Hương thêm một lần nữa giành điểm số, cô đánh bóng bạt tay chắn Trung Quốc bay về phía cuối sân, đối phương không thể cứu.
Việt Nam 3-4 Trung Quốc
Các cầu thủ Trung Quốc tận dụng cơ hội tốt hơn với cú đánh hiểm hóc về cuối sân giành điểm.
Set 2 bắt đầu
Trung Quốc tiếp tục giành điểm số đầu tiên.
Việt Nam 16-25 Trung Quốc
Trà My vừa ghi điểm rất hay nhưng lại phát bóng hỏng và set point đã thuộc về đội tuyển Trung Quốc. Việt Nam thua 16-25 trong set đầu tiên.
Việt Nam 14-23 Trung Quốc
Chiến thắng đã ở rất gần với Trung Quốc, tuy nhiên vẫn cần ghi nhận nỗ lực của Phạm Quỳnh Hương, vận động viên sinh năm 2008 thi đấu rất nổi bật.
Việt Nam 13-20 Trung Quốc
Quỳnh Hương gỡ lại điểm số cho đội tuyển Việt Nam, cô đang là người ghi điểm chủ lực cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này.
Việt Nam 11-17 Trung Quốc
Khác biệt dần xuất hiện khi các chủ công bên phía đội tuyển Trung Quốc sử dụng nhiều hơn các pha tấn công tầm cao. Hàng chắn của đội tuyển Việt Nam khó phòng ngự.
Việt Nam 7-9 Trung Quốc
Như Anh vừa giành lại điểm số cho đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc dần cho thấy sự vượt trội về thể hình với vận động viên cao 1m96.
Việt Nam 4-3 Trung Quốc
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn 4-3, các cô gái áo đỏ thi dấu ấn tượng.
Trận đấu bắt đầu
Trung Quốc giành điểm đầu tiên.
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Trung Quốc
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trình làng nhiều gương mặt trẻ tại ASIAD 2026 và bước đầu mang đến kết quả tích cực. Ở vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sớm giành vé vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước Qatar và Hong Kong (Trung Quốc). Ở trận quyết định ngôi đầu, Việt Nam thua 1-3 trước Hàn Quốc.
Theo lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Trung Quốc ở vòng tứ kết. Đây là đối thủ rất mạnh, từng 3 lần giành huy chương vàng Olympic và hai lần vô địch thế giới. Trung Quốc sở hữu nhiều vận động viên với thể hình cao lớn, vượt trội so với đội tuyển Việt Nam.
Trong lần đối đầu gần đây ở giải vô địch châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm 0-3 trước Trung Quốc. Nhưng chính đội bóng đại lục lại thua 2-3 trước Thái Lan. Đây là cơ sở để người hâm mộ có thể chờ đợi vào bất ngờ.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Trung Quốc
Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Trung Quốc Quốc được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.
Link VTV trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/27
Để xem trực tiếp Việt Nam vs Hàn Quốc trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc 11h ngày 20/9, tỷ số mới nhất
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc (11h00 ngày 20/9), VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Trung Quốc thuộc vòng bảng ASIAD 2026.
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