Cao điểm 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 130.000 khách mỗi ngày

(VTC News) -

Thông tin trên được Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết sáng 22/8.

Cụ thể, kết quả đợt cao điểm hè và dự báo dịp lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị này cho biết từ 22/5 - 17/8/2025, sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện 60.144 chuyến bay, trung bình 699 chuyến/ngày, tăng 5,94% so với cùng kỳ năm 2024.

Về hành khách, tổng lượng khách đi và đến đạt 10,23 triệu lượt, bình quân 118.891 khách/ngày, tăng 4,48%. Trong đó, khách quốc nội tăng 2,39%, khách quốc tế tăng mạnh 7,73%.

Dự kiến hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 750 chuyến bay, đón 130.000 hành khách/ngày.

Dịp Lễ 2/9, trong 4 ngày từ 30/8 - 2/9/2025, sân bay dự kiến khai thác trung bình 730 chuyến/ngày (430 nội địa, 300 quốc tế), tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại. Lượng hành khách ước đạt 125.000 khách/ngày, gồm 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế.

Đặc biệt, hai ngày cao điểm 30/8 (quốc nội đi) và 2/9 (quốc nội đến), sân bay phục vụ 750 chuyến bay, đón khoảng 130.000 khách mỗi ngày.

Hiện, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không hoàn tất việc chuyển đổi khai thác nội địa sang nhà ga hành khách T3 đối với Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines. Riêng VietJet Air tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1.