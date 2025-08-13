Khách đổ ra Hà Nội xem A80, giá vé máy bay dịp 2/9 đắt ngang Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày. Thay vì về quê, du lịch trong nước và quốc tế, nhiều người có ý định cùng gia đình, bạn bè ra Hà Nội để được dự lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chính vì thế, nhu cầu mua vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội rất cao, đẩy giá tăng mạnh.

Theo khảo sát, vé khứ hồi chặng này xuất phát từ TP.HCM ngày 30/8 và về từ Hà Nội ngày 3/9 có giá từ 5,2 - 7,032 triệu đồng. Mức này đắt ngang ngửa vé dịp Tết nguyên đán 2025 và tăng từ 1,7 đến gần 3 triệu đồng so với ngày thường.

Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietjet Air dao động từ 5,2 - 5,6 triệu đồng tùy thời điểm bay (đã bao gồm thuế phí). Giá vé khứ hồi của hãng hàng không Vietravel Airlines từ 5,5 - 6,5 triệu đồng; của Bamboo Airways dao động từ 5,9 - 6,5 triệu đồng và giá vé khứ hồi của hãng Vietnam Airlines cao nhất là 7,032 triệu đồng.

Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp 2/9 đắt ngang dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, nếu hành khách từ TP.HCM đi sớm hơn 1 - 2 ngày, tức là đi ngày 28, 29/8 và từ Hà Nội về TP.HCM muộn hơn 1 - 2 ngày, tức về ngày 4, 5/9, giá vé của tất cả cá hãng giảm từ 1,2 - 2,5 triệu đồng/vé khứ hồi.

Cụ thể, giá vé của hãng hàng không Vietravel Airlines là 4,2 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), giảm từ 1,3 - 2,3 triệu đồng so với đi ngày 30/8 và về ngày 3/9. Giá vé khứ hồi của Vietjet Air là 4,062 triệu đồng, cũng giảm từ 1 - 1,6 triệu đồng. Giá vé của Bamboo Airways là 5,017 triệu đồng, giảm từ 900 – 1,5 triệu đồng và giá vé của Vietnam Airlines là 4, 477 triệu đồng, giảm hơn 2,5 triệu đồng.

Ngoài chặng TP.HCM - Hà Nội thì giá vé máy bay đến các điểm du lịch biển như Nha Trang, Đà Nẵng...cũng tăng cao trong dịp này.

Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng ngày 30/8 - 2/9 dao động từ 3,5 - 5,6 triệu đồng; Hà Nội - Nha Trang từ 4,7 - 7,1 triệu đồng; Hà Nội - Phú Quốc từ 5,3 - 6,3 triệu đồng, TP.HCM - Phú Quốc từ 2,8 - 4,2 triệu đồng; TP.HCM - Đà Nẵng từ 3,1 - 4,1 triệu đồng... Mức giá này tăng từ 350.000 - 2,2 triệu đồng so với ngày thường.

Ở những chặng bay khác, giá vé không thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể so với ngày thường. Chẳng hạn chặng Đà Nẵng - Hà Nội giá vé khứ hồi dao động từ 2,9 - 4,4 triệu đồng/người, vé Nha Trang - Hà Nội từ 2,7 - 5 triệu đồng, Hà Nội - Đà Lạt từ 2,9 - 5,6 triệu đồng/người, Huế - Hà Nội từ 2,5 - 4,4 triệu đồng, Quy Nhơn - Hà Nội từ 2,4 - 5 triệu đồng, Buôn Ma Thuột - Hà Nội từ 3,6 - 4,6 triệu đồng...

Làm gì để không bị lỡ chuyến du lịch?

Thông tin với Báo điện tử VTC News, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần lữ hành Vietluxtour, cho biết, giá vé máy bay và phòng khách sạn ở Hà Nội trong dịp này tăng do nhu cầu rất cao của du khách. Cụ thể, lượng đặt combo vé máy bay - phòng khách sạn của công ty tăng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt với chặng bay TP.HCM - Hà Nội và phòng khách sạn trung tâm Hà Nội.

“Các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành khuyên hành khách cần có kế hoạch du lịch từ sớm và đặt vé sớm để có mức giá tốt nhất. Khách di chuyển đến sân bay nên chủ động phương tiện di chuyển, cân nhắc thời gian để tránh lỡ chuyến bay, ảnh hưởng đến hành trình”, ông Dũng nói.

Với chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành du lịch Hà Nội đang trải qua một "cơn sốt" chưa từng có. Với tâm điểm là lễ diễu binh, diễu hành A80 quy mô lớn, Thủ đô đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước.

Do nhu cầu di chuyển cũng tăng vọt trong dịp lễ, nên TP. Hà Nội sẽ hạn chế phương tiện cá nhân trên nhiều tuyến đường. Du khách cần chủ động cập nhật thông tin giao thông và sử dụng phương tiện công cộng. Ngoài ra, việc chủ động đặt vé máy bay và khách sạn sớm là rất cần thiết để tránh tình trạng "cháy vé", "cháy phòng".

Với những du khách đặt tour online, cần kiểm tra kỹ thông tin của đơn vị tổ chức, ưu tiên các trang web chính thống để tránh những rủi ro không đáng có. Bên cạnh đó, du khách cũng nên chuẩn bị sức khỏe tốt và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, sẵn sàng hòa mình vào không khí lễ hội sôi động của Thủ đô.