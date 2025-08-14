Yêu cầu hàng không bán vé máy bay đúng giá quy định dịp nghỉ Lễ 2/9

(VTC News) -

Một trong những nội dung đáng chú ý là Cục yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán vé máy bay đúng quy định, đặc biệt là các đường bay đến/đi Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ Lễ 2/9.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay sẵn sàng các phương án phục vụ khách hàng dịp 2/9. (Ảnh: Cục hàng không).

Chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọng gói hàng không - du lịch gắn với các sự kiện chính trị - văn hóa nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho hành khách, kích cầu du lịch - vận chuyển trong dịp nghỉ lễ.

Thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Hãng bay cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để bảo đảm khai thác tối đa năng lực đội máy bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên...); Tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in.

Các sân bay thực hiện nghiêm quy định an toàn bay. Áp dụng giải pháp điều hành giảm ùn tắc tại các Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; bố trí đủ nhân lực, duy trì chế độ trực, theo dõi sát hoạt động bay và báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường.

Kiểm tra, rà soát hạ tầng, hệ thống và thiết bị bảo đảm hoạt động bay. Có phương án duy trì thông suốt dịch vụ điều hành trong cao điểm Lễ 2/9.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể bảo đảm khả năng cung cấp dịch vụ trong kỳ nghỉ Lễ 2/9; bảo đảm bố trí đủ nguồn lực, trang thiết bị để phục vụ các chuyến bay theo kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không.

Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn khi phục vụ chuyến bay, hành khách, tham gia giao thông tại khu vực cảng hàng không, sân bay; kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm dây chuyền và quy trình phục vụ hành khách, hàng hóa, cung cấp dịch vụ liên tục tại cảng hàng không.