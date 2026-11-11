Triệu tập người đàn ông bị phản ánh quấy rối phụ nữ ở bãi biển Vũng Tàu

(VTC News) -

Ngày 11/11, Công an TP.HCM thông tin, cơ quan chức năng phường Vũng Tàu xác minh, lập hồ sơ xử lý người đàn ông có hành vi quấy rối phụ nữ trên địa bàn sau khi tiếp nhận phản ánh từ mạng xã hội.

Công an phường Vũng Tàu triệu tập người đàn ông bị tố có hành vi quấy rối phụ nữ tại khu vực bãi biển. (Ảnh: Công an phường Vũng Tàu)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một người đàn ông thường xuyên xin tiền tại khu vực chợ Cô Giang và bãi biển Vũng Tàu. Theo phản ánh người đàn ông này liên tục có biểu hiện đeo bám, chửi bới, quấy rối phụ nữ, thậm chí ném thức ăn đang ăn vào người một phụ nữ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vũng Tàu nhanh chóng kiểm tra, xác minh và triệu tập Trương T. (SN 1982, trú xã Hồ Tràm, TP.HCM) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận thường lang thang xin ăn tại khu vực chợ Cô Giang và có hành vi ném bánh mì đang ăn vào một phụ nữ. Ngoài ra, người này thừa nhận trước đó từng quấy rối phụ nữ tập thể dục tại khu vực Bãi Sau.

Công an phường Vũng Tàu đề nghị người dân khi bị quấy rối hoặc chứng kiến những vụ việc tương tự cần kịp thời thông báo, cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan công an để xác minh, xử lý. Người dân không nên tự ý đối đầu với người có hành vi vi phạm, tránh dẫn đến xô xát.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần phản ánh đúng sự việc, không suy diễn hoặc lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.