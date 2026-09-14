Từ 8 đơn trình báo của người dân, công an phá đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Ngày 14/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thành phố đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. (Ảnh: Công an TP Quảng Ninh)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo.

Các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện, truy vết.

Trước đó, đầu tháng 2/2026, Công an TP Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của 8 người dân về việc bị lừa đảo, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Đơn vị khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu; đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao truy xét, bóc tách, làm rõ đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn này.