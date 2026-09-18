Cảnh Vân Dung tát Minh Thu: Trên phim gay gắt, vừa cắt máy liền ôm nhau khóc

(VTC News) -

Phân cảnh nằm trong tập 18 Mùa hè năm ấy, khi Phương (Minh Thu) phát hiện bí mật mẹ giấu suốt 8 năm liên quan đến Khánh (Tô Dũng). Trước đó, bà Ngọc (Vân Dung) từng gặp Khánh và yêu cầu anh chấm dứt tình cảm với Phương, cho rằng chuyện trong quá khứ không nên tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của con gái.

Cảnh bà Ngọc (Vân Dung) uất ức, tát con gái (Minh Thu) trong phim “Mùa hè năm ấy” hút 1,5 triệu lượt xem.

Phương lén đi theo mẹ và tận mắt nghe cuộc nói chuyện giữa bà Ngọc và Khánh. Sau khi trở về nhà, cô chất vấn mẹ về việc đã gặp Khánh 8 năm trước và can thiệp vào mối quan hệ của hai người.

Phương đau đớn hỏi: “Thảo nào Khánh lại đối xử với con như thế?”. Bà Ngọc giải thích việc mình làm là để bảo vệ con, nhưng Phương phản ứng rằng mẹ quá áp đặt, chưa từng hỏi cô có cần hay có muốn những quyết định đó hay không.

Cuộc tranh cãi tiếp tục căng thẳng khi Phương nhắc mẹ từng bỏ nghề giáo viên, bán từng mét vải để nuôi các con ăn học nhưng lại coi thường những người có hoàn cảnh giống mình. Bà Ngọc tức giận, lớn tiếng đáp rằng tất cả những gì bà làm đều vì các con.

Cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng. Bà Ngọc không giữ được bình tĩnh, tát con gái. Dù vậy, Phương vẫn khẳng định hạnh phúc của mình phải do chính cô lựa chọn.

Phân cảnh được đẩy lên cao trào bằng diễn xuất của Vân Dung và Minh Thu. Bà Ngọc vừa tức giận, vừa tổn thương khi nhận ra con gái không còn chấp nhận những quyết định mà mình đưa ra, trong khi Phương phải đối diện với sự thật rằng mối tình năm xưa bị chính mẹ ngăn cản.

Chia sẻ về phân đoạn này, nghệ sĩ Vân Dung cho biết khi diễn cô thực sự có cảm giác đau đớn vì nhận ra nhân vật đang tự đẩy con gái ra xa.

“Lúc diễn cảnh bị con gái Phương chất vấn về bí mật 8 năm trước, rồi uất ức đến mức tát con một cái, tay em run bần bật, nước mắt chảy ròng ròng mà lòng đau như cắt”, Vân Dung chia sẻ.

Nhân vật bà Ngọc do Vân Dung đóng gây tranh luận trên nhiều diễn đàn phim.

Nữ nghệ sĩ cho rằng bà Ngọc là người mẹ thương con nhưng có cách bảo vệ con khá cực đoan. Những trải nghiệm khó khăn trong quá khứ khiến nhân vật luôn muốn Phương có cuộc sống ổn định và tránh những lựa chọn mà bà cho là có thể khiến con tổn thương.

Theo Vân Dung, cảnh quay này chỉ thực hiện một lần, không cắt và không quay lại, nên cảm xúc được giữ liên tục từ đầu đến cuối. Sau khi đạo diễn hô “cắt”, Vân Dung lập tức ôm Minh Thu và dỗ dành đàn em. Dù vậy, Minh Thu vẫn không ngừng khóc vì quá nhập tâm vào nhân vật.

Phân cảnh nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bên cạnh những ý kiến khen Vân Dung thể hiện tốt sự giằng xé của bà Ngọc, nhiều người cũng ấn tượng với màn diễn xuất của Minh Thu khi thể hiện nỗi đau và sự bất lực của Phương. “Cảnh này diễn quá thật”, “Hai mẹ con diễn ăn ý, xem mà nghẹn”, “Vân Dung đúng là diễn viên thực lực”, “Minh Thu diễn ánh mắt rất đau”, “Xem đoạn này nổi da gà vì cảm xúc quá tốt”,“Một trong những cảnh hay nhất tập 18”;... là bình luận của nhiều khán giả.

Mùa hè năm ấy hiện phát sóng trên VTV3, xoay quanh tình bạn, tình yêu và những biến cố của nhóm nhân vật qua hai giai đoạn. Những mâu thuẫn được hé lộ ở giai đoạn trưởng thành đang dần đưa câu chuyện đến các nút thắt quan trọng.