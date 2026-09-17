Vân Dung lên tiếng về vai diễn gây tranh cãi, bị 'ném đá' trên sóng giờ vàng

(VTC News) -

Trong tập 18 Mùa hè năm ấy lên sóng tối 16/9, bà Ngọc (Vân Dung) gặp Khánh (Tô Dũng) để nói về việc Phương (Minh Thu) từ bỏ ý định mua căn chung cư, lấy tiền cho anh vay.

Bà Ngọc cho rằng Phương vì cả nể và những tình cảm từ quá khứ nên mới đưa ra quyết định này. Bà cũng nhắc lại chuyện gia đình Khánh từng giúp đỡ nhà mình, nhưng khẳng định mọi khoản nợ đã được thanh toán.

Bà Ngọc (Vân Dung) công kích, dằn mặt Khánh (Tô Dũng) trong tập 18 “Mùa hè năm ấy”.

“Nhưng sòng phẳng mà nói ngày xưa vay tiền của bố mẹ cháu, cô đã trả hết cả gốc và lãi. Cô nghĩ bây giờ gia đình cô không nợ gia đình nhà cháu tình cảm và tiền bạc. Cô hy vọng Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp cái Phương”, bà Ngọc nói.

Chi tiết này khiến bà Ngọc tiếp tục nhận nhiều phản ứng từ khán giả. Trong quá khứ, khi chồng bà điều trị ung thư, gia đình Khánh từng nhiều lần hỗ trợ. Khánh thậm chí từng đứng ra nhận hết lỗi để bảo vệ Phương, chấp nhận đi tù và khiến bản thân cùng gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Dù vậy, bà Ngọc vẫn nhiều lần yêu cầu Khánh tránh xa con gái. Bà cho rằng hai gia đình giờ đã có khoảng cách và mối quan hệ trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai của Phương.

Trái lại, bà khá cởi mở với Tùng (Trọng Lân) - người có tiền và địa vị. Sự đối lập này khiến bộ phận khán giả cho rằng nhân vật quá thực dụng, thậm chí phủ nhận những ân tình mà gia đình Khánh từng dành cho mình.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích bà Ngọc nhưng đồng thời đánh giá cao diễn xuất của Vân Dung. Nữ nghệ sĩ thể hiện nhân vật với lối diễn sắc sảo, đanh thép và tạo được cảm giác khó chịu đúng với tâm lý mà vai diễn đòi hỏi.

Trước những chỉ trích của khán giả về vai diễn, nghệ sĩ Vân Dung lên tiếng.

“Không thích kiểu thương con của mẹ Phương”; “Thương con gái mình là không sai nhưng làm tổn thương người khác như vậy là vô ơn đối vời người đã giúp mình khi hoạn nạn”; “Bà Ngọc này tráo trở, nói câu nào ghét câu đấy, nhìn mặt thấy điêu rồi”; “Bà Ngọc buông lời ám ảnh thật, thiếu gì cách nói đâu”,... là bình luận của nhiều khán giả.

Trước những tranh luận, chỉ trích từ khán giả, nghệ sĩ Vân Dung lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho rằng khán giả chưa nên vội trách bà Ngọc, bởi đằng sau cách hành xử cực đoan vẫn là tâm lý của một người mẹ luôn lo cho con.

Vân Dung cũng thừa nhận ngay cả cô khi xem lại những phân cảnh mình thể hiện cũng thấy ‘’gai người’’, có lúc “vừa giận, vừa thương” nhân vật. Theo nữ nghệ sĩ, bà Ngọc từng trải qua quãng thời gian khó khăn nên luôn muốn con gái có cuộc sống ổn định, tránh lặp lại những tổn thương trong quá khứ.

“Bà Ngọc nói những điều nghe có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi phũ, nhưng phía sau những câu nói ấy vẫn là nỗi lo của một người mẹ. Bà sợ con gái lại tổn thương, sợ những chuyện của nhiều năm trước quay trở lại, sợ Phương vì tình cảm mà hy sinh quá nhiều cho một người từng bước ra khỏi cuộc đời mình”, Vân Dung chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ đặc biệt nhắc đến cảnh bà Ngọc đối đầu với Phương khi bí mật 8 năm trước được khơi lại. Nhân vật mất kiểm soát, tát con gái, còn Vân Dung cho biết khi diễn, cô có cảm giác đau đớn vì biết mình đang đẩy con ra xa.

“Lúc diễn cảnh bị con gái Phương chất vấn về bí mật 8 năm trước, rồi uất ức đến mức tát con một cái, tay em run bần bật, nước mắt chảy ròng ròng mà lòng đau như cắt, vì biết mình vừa tự tay đẩy đứa con yêu thương nhất ra xa mất rồi”, nữ nghệ sĩ nói thêm.

Từ góc nhìn của Vân Dung, bà Ngọc là nhân vật có nhiều mâu thuẫn: thương con nhưng áp đặt, muốn bảo vệ nhưng lại khiến con tổn thương, lo cho tương lai của Phương nhưng đôi khi lựa chọn cách cực đoan. Chính những điểm đối lập này khiến nhân vật trở thành một trong những vai diễn gây tranh luận trong Mùa hè năm ấy.