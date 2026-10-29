Cảnh sát siết vòng vây trên núi ở Khánh Hoà, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại

(VTC News) -

Sáng 29/10, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai truy bắt 2 phạm nhân Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) tại khu vực núi Hòn Dữ, thuộc thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tại khu vực hồ Đá Mài, lực lượng công an phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở lập chốt, kiểm soát người qua lại, không cho người dân đi vào khu vực rừng để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Hàng trăm cảnh sát lên núi Hòn Dữ truy bắt 2 phạm nhân trốn trại còn lại.

Trong sáng cùng ngày, trên núi Hòn Dữ xuất hiện nhiều tiếng nổ liên tiếp. Các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức truy tìm, khoanh vùng khu vực nghi phạm lẩn trốn.

Theo người dân địa phương, từ tối 28/10, sau khi lực lượng chức năng xác định và khoanh vùng khu vực 2 phạm nhân có khả năng lẩn trốn, một số người am hiểu địa hình đã hỗ trợ công an dẫn đường.

Nhiều xe cảnh sát được huy động hết khu vực dưới chân núi.

Anh Lê Khắc Kim, người dân thôn Xuân Lâm, cho biết từ tối hôm trước đến sáng 29/10, anh hỗ trợ lực lượng chức năng dẫn đường truy bắt Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn. Khu vực núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, dân cư thưa thớt, chủ yếu có một số người lên làm rẫy.

“Trên núi Hòn Dữ, địa hình khá hiểm trở, đường đi rất khó khăn. Trên đó chỉ có một số người lên làm rẫy, còn lại khá hoang vắng. Mong công an sớm bắt được các đối tượng còn lại để người dân yên tâm”, bà Lê Thị Trúc Hà, trú thôn Xuân Lâm, chia sẻ.

Khu vực núi Hòn Dữ đường đi rất hiểm trở.

Trước đó, chiều 21/10, 4 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam A2 đã trốn khỏi nơi giam giữ, gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai).

Trong đó, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người. Lê Văn Cường chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Quyết định truy nã 4 phạm nhân.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn khỏi nơi giam, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.