Cảnh sát đặc nhiệm đột kích, diễn tập giải cứu con tin trên metro Nhổn

Thông qua diễn tập, các lực lượng kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện và cơ chế phối hợp khi xảy ra tình huống đe dọa an ninh, an toàn trên tuyến metro. Đây cũng là dịp để các đơn vị rà soát quy trình xử lý, từ khi tiếp nhận thông tin, tổ chức lực lượng đến triển khai các phương án giải cứu và khắc phục sự cố.