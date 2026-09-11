Đặc nhiệm Cảnh vệ đu dây từ tầng cao, diễn tập diệt khủng bố, giải cứu con tin

Sáng 11/9, Trung đoàn Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến xử lý tình huống khủng bố, giải cứu con tin trên nhiều địa hình và phương tiện giao thông.
Theo tình huống giả định, sau khi nhận lệnh, các tổ chiến đấu nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận mục tiêu. Mũi chủ công sử dụng đội hình lá chắn chữ V, tạo thế che chắn và hỗ trợ các chiến sĩ phía sau áp sát khu vực có đối tượng khủng bố.
Ở hướng tấn công trực diện, chiến sĩ mang khiên chống đạn tiến lên phía trước, tạo điều kiện để các tổ phía sau tiếp tục cơ động, kiểm soát các hướng tiếp cận và vị trí có nguy cơ phát sinh nguy hiểm.
Đội hình đặc nhiệm di chuyển qua khu vực trống với các vị trí được bố trí đan xen. Trong quá trình tiến vào mục tiêu, từng chiến sĩ thực hiện đúng vị trí và nhiệm vụ, duy trì khả năng quan sát, hỗ trợ lẫn nhau trong đội hình.
Một trong những nội dung đáng chú ý của cuộc diễn tập là phương án tiếp cận mục tiêu từ trên cao. Các chiến sĩ sử dụng kỹ thuật đu dây để nhanh chóng tiếp cận các tầng của tòa nhà giả định, thay vì chỉ tiếp cận từ mặt đất.
Ở một tình huống khác, chiến sĩ thực hiện kỹ thuật xuống dây ở tư thế ngược.
Đây là động tác đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, sức khỏe và sự tập trung cao trong quá trình tiếp cận mục tiêu từ trên cao.
Cùng lúc, phương án xử lý nhóm khủng bố trên phương tiện giao thông được triển khai. Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận chiếc xe được sử dụng trong tình huống giả định, sử dụng thang chuyên dụng phá kính để mở đường vào bên trong.
Ngay sau khi tạo được lối tiếp cận, các chiến sĩ nhanh chóng đột kích vào ô tô, tổ chức khống chế những đối tượng bên trong. Trong không gian hẹp, các động tác được thực hiện liên tiếp, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chiến đấu.
Các đối tượng khủng bố lần lượt bị khống chế, bắt giữ. Phương án hiệp đồng xử lý tình huống trên phương tiện giao thông được thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra.
Ở một hướng khác, lực lượng đặc nhiệm sử dụng súng khép góc để trinh sát, tiếp cận khu vực tòa nhà giả định, nơi nhóm khủng bố đang giữ con tin. Các tổ chiến đấu triển khai theo nhiều hướng, phối hợp tiến vào khu vực mục tiêu.
Kết thúc phần diễn tập, nhóm đối tượng khủng bố giả định bị bắt giữ, khống chế; toàn bộ con tin được giải cứu an toàn.
Thông qua nội dung huấn luyện, diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm thực hành các phương án xử lý tình huống trên nhiều địa hình, từ tiếp cận tòa nhà cao tầng đến tác chiến trên phương tiện giao thông. Từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng vị trí, nhiệm vụ được phân công, qua đó phát huy khả năng hiệp đồng của toàn đội hình.
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