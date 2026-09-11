Đặc nhiệm Cảnh vệ đu dây từ tầng cao, diễn tập diệt khủng bố, giải cứu con tin

Một trong những nội dung đáng chú ý của cuộc diễn tập là phương án tiếp cận mục tiêu từ trên cao. Các chiến sĩ sử dụng kỹ thuật đu dây để nhanh chóng tiếp cận các tầng của tòa nhà giả định, thay vì chỉ tiếp cận từ mặt đất.