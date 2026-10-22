Cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới Campuchia

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (trường Lilama 2) vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo tình trạng xe khách giả mạo thương hiệu xe T.T. (Nhà xe chuyên tuyến Đồng Nai, Vũng Tàu, TP.HCM - PV) đón sinh viên tại khu vực gần trường, sau đó chở các em di chuyển đến gần biên giới Campuchia.

Trường Lilama 2 cảnh báo tình trạng xe khách giả mạo đưa sinh viên ngoài lộ trình. (Ảnh nhà trường).

Theo đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 cho biết, nhà trường nhận được trình báo của học sinh, sinh viên đang theo học và phụ huynh về việc xuất hiện xe khách có dấu hiệu giả mạo xe T.T. đón khách tại khu vực quốc lộ 51, gần trường.

Những chiếc xe này được cho là đã chở một số sinh viên đi đến khu vực gần biên giới Campuchia. Trước tình hình trên, nhà trường đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách.

Nhà trường khuyến cáo sinh viên không lên xe nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ phương tiện không đúng thông tin đã được xác nhận. Trường hợp đã lên xe nhưng nhận thấy phương tiện di chuyển lòng vòng, có lộ trình bất thường, sinh viên cần yêu cầu xuống xe tại vị trí an toàn, đồng thời nhanh chóng thông báo cho người thân và giảng viên, chia sẻ thông tin hành trình để được hỗ trợ kịp thời.

Các trưởng khoa được yêu cầu triển khai nội dung cảnh báo đến toàn thể giảng viên trong khoa, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, nhằm tuyên truyền trực tiếp đến sinh viên trong các giờ sinh hoạt lớp.

Thông báo cũng được gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường để phối hợp thực hiện.

Sinh viên và phụ huynh cần chủ động xác minh thông tin nhà xe, biển số phương tiện, tài xế và lộ trình trước khi lên xe; không tùy tiện sử dụng phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo thương hiệu vận tải.

Khi phát hiện phương tiện, hành vi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn lừa đảo, dụ dỗ đưa người đi nơi khác, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được xác minh, xử lý theo quy định.