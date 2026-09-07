Cảnh báo nhiều mẫu ô tô hạng sang có thể bị triệu hồi tại Việt Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa cảnh báo một số sản phẩm, hàng hóa bị triệu hồi (thu hồi) tại nước ngoài trong tháng 8/2026 có khả năng vẫn được chào bán tại Việt Nam qua các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới và nhập khẩu không chính thức.

Trên cơ sở theo dõi và tổng hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế trong tháng 8/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận một số chương trình triệu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài. Các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Căn cứ các thông tin, tài liệu do cơ quan chức năng nước ngoài công bố, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông tin tới người tiêu dùng Việt Nam về một số sản phẩm đang bị thu hồi ở nước ngoài, nổi bật trong danh sách này là hàng loạt mẫu ô tô thuộc các Audi, BMW, Porsche và Ford.

Mẫu xe Audi Q3 nằm trong danh sách cảnh báo triệu hồi do lỗi túi khí. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo thông tin từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), một số mẫu xe ô tô của các thương hiệu Audi, BMW, Porsche và Ford bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường đối với xe cơ giới, hệ thống, linh kiện và bộ phận kỹ thuật liên quan. Các sản phẩm này đã được yêu cầu triệu hồi từ người tiêu dùng cuối.

Trong đó, Audi Q3 đang bị triệu hồi với nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước, khiến các chi tiết có thể tách rời khi xảy ra va chạm và gây thương tích cho người ngồi trên xe. Các xe trong diện ảnh hưởng được sản xuất tại Đức từ 15/10/2025 đến 5/6/2026.

Đợt tiếp theo liên quan đến BMW iX3 do mô-đun điện tử phục vụ chức năng sạc có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất, làm dòng điện truyền qua thân xe khi sạc, tiềm ẩn nguy cơ điện giật điện áp cao cho người sử dụng. Mẫu xe điện này được sản xuất tại Đức từ 25/11/2025 đến 4/3/2026.

Mẫu xe điện BMW iX3 được sản xuất tại Đức từ 25/11/2025 đến 4/3/2026.

Porsche cũng phải triệu hồi mẫu xe điện Taycan sản xuất tại Đức từ 21/10/2019 đến 4/3/2024; vấn đề nằm ở mô-đun pin điện áp cao có thể tồn tại nhiều lỗi sản xuất kết hợp, làm gia tăng nguy cơ cháy trong quá trình sử dụng phương tiện.

Cuối cùng, bộ đôi xe Ford Transit Custom và Tourneo Custom có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước, làm tăng nguy cơ các chi tiết bị tách rời và gây thương tích khi xảy ra tai nạn. Các xe này được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 16/5/2023 đến 12/9/2025 và từ 25/11/2025 đến 4/3/2026.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo các sản phẩm trên đã được cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia cảnh báo, thu hồi hoặc áp dụng biện pháp xử lý do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hiện các mẫu xe được đề cập trong danh sách vẫn chưa có thông tin triệu hồi nào ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, 3 mẫu xe Audi Q3, BMW iX3 và Porsche Taycan bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Đức.

Hiện tại, Audi Q3 đang được phân phối với 2 phiên bản: SUV có giá bán 2,099 tỷ đồng và Sportback có giá bán 2,199 tỷ đồng. BMW iX3 được bán ra với giá từ 3,539 tỷ đồng trong khi Porsche Taycan có tổng cộng 10 phiên bản với giá từ 4,82 - 9,74 tỷ đồng.