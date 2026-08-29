Cận cảnh tháo dỡ nhà máy Giầy Thượng Đình trên khu đất vàng Hà Nội

Khu căn hộ và thương mại dịch vụ chiếm phần lớn diện tích dự án. Các công trình được tính toán có chiều cao khoảng 25 đến 40 tầng, kèm nhiều tầng hầm. Riêng khu trường học liên cấp dự kiến gồm các cấp 1, 2 và 3, với công trình cao khoảng 8 đến 12 tầng và 2 đến 3 tầng hầm. Khu văn phòng, thương mại dịch vụ cũng được đề xuất với quy mô cao tầng.