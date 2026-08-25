Cận cảnh khu đất công tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị lấn chiếm trái phép

Đến tháng 1/2009, gia đình ông Thắng thuê người tháo dỡ phần nhà phụ và bức tường ngăn cách giữa phần nhà, đất đang sử dụng với khu vực đã được trả lại cho bảo tàng. Sau đó, gia đình tiếp tục đập phá, thi công trên phần diện tích thuộc quyền quản lý, sử dụng của bảo tàng. Thanh tra xây dựng phường Tràng Tiền đã lập biên bản đình chỉ việc thi công. Bảo tàng khi đó cũng lên tiếng về việc gia đình ông Thắng lấn chiếm phần diện tích phía ngoài nhà số 23 Tông Đản. Đến tháng 11/2013, gia đình ông Thắng tiếp tục phá dỡ toàn bộ nhà số 23 Tông Đản để xây dựng lại. Việc này bao gồm cả phần diện tích do bảo tàng quản lý, sử dụng. Bảo tàng sau đó có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị đình chỉ việc phá dỡ, song không nhận được văn bản trả lời.