Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Chính phủ đề xuất chuyển hoạt động đón, trả khách và vận tải hàng hóa tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian quốc lộ 1. Theo phương án đề xuất, sẽ tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên. Việc đi lại của hành khách, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại bằng xe bus, hoạt động 24/24h các ngày trong tuần. Đối với vận tải hàng hóa, sẽ thực hiện trung chuyển từ ga Phú Xuyên đến ga Yên Viên và ngược lại. Ga Phú Xuyên cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía Nam, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.