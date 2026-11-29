Hạ Thương(VOV.VN)
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Với cơ chế, chính sách mới, Đồng Nai được định hướng phát triển thành đô thị đặc biệt, dẫn dắt ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ và logistics.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
Rạng sáng 29/11, nhiệt độ tại thôn Mò Phú Chải, (xã Y Tý, Lào Cai) có thời điểm giảm xuống 3°C, khiến băng giá xuất hiện, phủ trắng cây cỏ ở nhiều khu vực.
Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xếp lương, bảo lưu hệ số lương đối với công chức khi được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn, ngang hoặc thấp hơn ngạch hiện giữ.
Hai cầu vượt thuộc Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục đang bước vào giai đoạn nước rút, với nhiều mũi thi công được triển khai ngày đêm để kịp về đích cuối năm 2026.
Bộ Công an được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm trong quá trình triển khai sân bay Long Thành, tập trung làm rõ mức độ vi phạm tại từng gói thầu.
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