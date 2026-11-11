Cấm theo giờ xe qua đèo Khánh Lê - nối Khánh Hoà với Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 11/11, Sở Xây dựng Khánh Hoà cho biết đã ban hành văn bản cấm xe đi lại theo khung giờ cố định qua đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), nối Khánh Hoà - Lâm Đồng.

Theo đó, hiện nay, tình hình thời tiết và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến hết sức phức tạp, bất thường. Tại khu vực đèo Khánh Lê thường xuyên có mưa lớn kéo dài, sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao sạt lở taluy, sạt trượt đất đá và mặt đường trơn trượt gây bất lợi lớn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà kiểm tra việc lắp đặt 3 trụ cứu hộ khẩn cấp trên đèo Khánh Lê

Nhằm đảm bảo tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân và giữ vững trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đường bộ và người dân chỉ đi qua đèo Khánh Lê từ 5h đến 18h hàng ngày. Tuyệt đối không cho phương tiện đi qua đèo Khánh Lê ngoài khung giờ trên.

Trong khoảng thời gian này, các phương tiện chủ động chọn tuyến Quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác để đi lại giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng.

Sở Xây dựng Khánh Hoà cũng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa và UBND xã Nam Khánh Vĩnh hỗ trợ bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến; kịp thời hướng dẫn, phân luồng giao thông và kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm khung giờ cấm đi qua đèo Khánh Lê.

Cùng với đó, phối hợp chốt chặn, điều tiết phương tiện từ xa khi xảy ra sạt lở hoặc điều kiện thời tiết xấu không bảo đảm an toàn.

Các xe chỉ được đi qua đèo Khánh Lê từ 5h-18h hàng ngày - Ảnh VOV

Riêng Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa phải duy trì lực lượng ứng trực thường xuyên 24/24h tại hiện trường trong các đợt mưa lớn; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời hệ thống cọc tiêu, rào chắn, biển cảnh báo và đèn chiếu sáng tại các đoạn tuyến sạt trượt, vị trí đang thi công sửa chữa.

Chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực ứng trực để kịp thời xử lý ách tắc giao thông do đất đá sạt lở, bảo đảm an toàn công trình và giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 27C.