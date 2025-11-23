Tiếp tục sạt lở tại quốc lộ 27C gần đèo Khánh Lê, giao thông chia cắt

(VTC News) -

Ngày 23/11, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến nay, trên quốc lộ 27C đoạn từ Km65+800 đến Km117+450 gần đèo Khánh Lê (thuộc xã Lạc Dương và phường Lâm Viên, Đà Lạt) tiếp tục xảy ra sạt lở, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng.

Sở Xây dựng Lâm Đồng huy động máy móc, phương tiện chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến quốc lộ 27C.

Theo ông Tuấn, từ Km66+700 - Km117+400 quốc lộ 27 xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương xuống nền, mặt đường tại 33 vị trí với khối lượng khoảng 22.158 m³. Trong đó, nghiêm trọng nhất là tại vị trí tại Km65+800 gần đèo Khánh Lê.

Tại đây, khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 12.000 m³, kéo dài khoảng 100 m, rộng khoảng 40 m và cao khoảng 6 m, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Tại Km84+200 sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài khoảng 40 m, hư hỏng hộ lan mềm. Vị trí trên có nguy cơ sạt lở nền đường, gây mất an toàn giao thông nếu tiếp tục mưa.

Còn tại Km85+050 sạt lở taluy âm, hư hỏng tường hộ lan với chiều dài khoảng 15 m. Tương tự, đoạn Km81+500 – Km81+550 sạt taluy âm cách vai đường khoảng 1,5m, có nguy cơ gãy nền mặt đường. Tại Km117+450 sạt lở đất taluy làm gãy kè đá hộc xây phía taluy dương và tràn ra mặt đường.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đang huy động đơn vị thi công tập trung máy móc, chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến. Theo ông Tuấn, với khối lượng đất đá lớn như vậy cần vài ngày để khắc phục.

"Sở Xây dựng cùng các đơn vị thi công phối hợp với UBND xã Lạc Dương và UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt tiến hành rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo các vị trí bị sạt lở, điều tiết giao thông, bố trí nhân sự trực gác để đảm bảo an toàn giao thông", ông Tuấn cho hay.

Trước đó, tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã khiến đèo Khánh Lê sạt lở rất nghiêm trọng từ nhiều ngày qua. Hiện tại, các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê vẫn chưa khắc phục xong. Giao thông từ Đà Lạt đi Nha Trang và ngược lại gặp nhiều trở ngại trong những ngày qua.