Cai thầu xây dựng xưng là 'thần y' chữa bệnh nan y, lừa đảo gần 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977), chủ cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh và Ma Văn Tân (SN 1991, trú xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với những người có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, bán thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1977, làm chủ.

Ngày 19/8, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Mạnh, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan, gồm thuốc, nguyên liệu thuốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở của Mạnh hoạt động khám, chữa bệnh tự phát, không được cơ quan chức năng cấp phép. Bản thân Mạnh không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép hành nghề theo quy định.

Nguyễn Văn Mạnh (bên trái) và Ma Văn Tân tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Mạnh học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu, buôn bán cây cảnh. Từ năm 2007, người này tự lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà và hoạt động tâm linh tự phát. Đến năm 2010, Mạnh bắt đầu tổ chức khám, chữa một số bệnh.

Khoảng cuối tháng 6/2026, Mạnh tập trung tiếp nhận, khám và chữa cho các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình khám chữa bệnh, Mạnh sử dụng những phương pháp do bản thân tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả.

Người bệnh đến khám không phải trả tiền nhưng sau đó được định hướng phải điều trị lâu dài và sử dụng thuốc do Mạnh bán mới có thể khỏi bệnh.

Đáng chú ý, các loại thuốc được Mạnh bán cho người bệnh đều do người này tự nghĩ ra công thức, chế từ thảo dược mua tại chợ và một số cửa hàng thuốc. Số thuốc này không được đăng ký, không có giấy phép lưu hành và không có căn cứ khoa học chứng minh công năng, tác dụng.

Việc nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền do vợ Mạnh thực hiện. Theo lời khai, Mạnh cho biết các loại thuốc trên chủ yếu có tác dụng an thần.

Những loại thuốc được Mạnh quảng bá chữa được bệnh thực chất chỉ là thuốc an thần. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Để thu hút người bệnh, Mạnh đã trao đổi, thống nhất với Ma Văn Tân quay video quá trình khám, chữa bệnh rồi đăng tải lên Facebook nhằm quảng bá cho cơ sở. Tân cũng trực tiếp hỗ trợ Mạnh trong quá trình khám, chữa bệnh, tư vấn và bán thuốc cho người bệnh.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng.