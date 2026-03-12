Lật tẩy đường dây 'thần y' rởm với những kịch bản tinh vi ở Thanh Hoá

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo đó, ngày 4/2, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá Chuyên án CT288, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986, trú xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1 (xã Bá Thước) và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc; cùng nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996, cùng trú xã Bá Thước).

Từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Hoàng Văn Toàn đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987, trú phố 1, xã Bá Thước) để theo Nhung học việc tại Phòng khám y học cổ truyền.

Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện độc lập, Toàn và Nhung không phối ngẫu được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên khi sử dụng chữa cho bệnh nhân không đạt hiệu quả.

Hoàng Văn Toàn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cuối năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát, Nhung không hoạt động nữa mà cho Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của Nhung để tiếp tục theo đuổi bài thuốc, đồng thời, Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và lấy tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập Công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của Phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% (mặc dù trên thực tế Công ty chưa thành lập).

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu; sau đó, đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất (trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra) thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Tháng 7/2024, sau khi Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, với vai trò là giám đốc công ty, ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác, gồm: Bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại Phòng khám; bộ phận tư vấn, khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội (facebook, zalo, tictok…); bộ phận truyền thông maketting; bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.

Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đưa ra những thông tin không đúng sự thật như: Bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh; khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn sẽ điều trị tận gốc để thu hút nhiều người dân trong cả nước khám và điều trị.

Trong đường dây này, Lê Đình Tiến lại giữ vai trò thổi phồng mọi công dụng của bài thuốc. Hàng loạt fanpage được lập ra, hàng tỷ đồng tiền quảng cáo được đổ vào facebook, TikTok để tiếp cận những người già, người lao động nghèo đang đau đớn vì bệnh xương khớp.

Chúng không ngần ngại cắt ghép hình ảnh từ những kênh truyền hình trong nước, "mượn danh" các hiệp hội đông y, hoặc xây dựng các video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về các bài thuốc thông qua các fanpage trên nền tảng mạng xã hội, từ đó tạo dựng lòng tin cho những người bệnh.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến. Họ xưng là "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc". Đường dây thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như: Bộ phận Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok.

Những người liên quan đến đường dây cũng bị bắt. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các Đài Truyền hình uy tín và các Hiệp hội đông y để tạo lòng tin giả tạo. Bộ phận tư vấn online chuyên sử dụng các "kịch bản" được soạn sẵn để mạo danh bác sĩ, cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc. Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Qua làm việc với các nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.Sản phẩm mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" thực chất là một sự chắp vá đầy nguy hiểm.

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không hề có công thức chuẩn xác, thậm chí không phối ngũ đúng tỷ lệ y học. Những loại thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào máy băm chặt, xay nghiền thành bột trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều người chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm.