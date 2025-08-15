Các nhà mạng đồng loạt nâng cấp, sẵn sàng phục vụ cho Đại lễ A80

(VTC News) -

Chuẩn bị cho dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Đại lễ A80), VNPT huy động tối đa nhân lực và phương tiện kỹ thuật, đưa toàn bộ mạng lưới vào trạng thái trực chiến. Các hạng mục từ tối ưu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ di động đến bảo đảm an toàn an ninh mạng đều được rà soát kỹ lưỡng. Nhiều phương án kỹ thuật được xây dựng, bao gồm duy trì kết nối ổn định, ngăn chặn tấn công mạng và sẵn sàng kích hoạt biện pháp phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu khẩn cấp.

Mạng Vinaphone được tăng cường ở 10 khu vực trọng điểm tại Hà Nội. (Ảnh: VNPT)

Tại Hà Nội, năng lực mạng Vinaphone được tăng cường ở 10 khu vực trọng điểm, bổ sung 1.100 cell 4G, triển khai 106 điểm phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G và lắp đặt hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, sân bay Nội Bài.

VNPT cũng cung cấp hạ tầng truyền dẫn cho VTV và HTV, bảo đảm chất lượng truyền hình trực tiếp các sự kiện.

Về phần Viettel, nhà mạng đã triển khai chiến dịch hạ tầng viễn thông quy mô lớn, lắp đặt 1.700 trạm phát sóng 5G mới, trong đó có 500 trạm BTS 5G, 1.200 trạm smallcell 5G, 700 trạm 4G tạm thời và 25 xe phát sóng cơ động.

Công nghệ AI cũng được Viettel ứng dụng để dự đoán vùng đông người, tự động điều chỉnh vùng phủ sóng theo thời gian thực, tối ưu chất lượng kết nối. Hệ thống 5G độc lập (5G SA) giúp giảm độ trễ xuống khoảng 1 ms, tăng tốc độ gấp 10 lần so với 4G, đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu lớn tại các sự kiện tập trung đông người.

Viettel phát sóng mới 500 trạm BTS 5G. (Ảnh: Viettel)

Trong khi đó, nhà mạng MobiFone đã nâng cấp hạ tầng bằng việc áp dụng 5G, AI và mạng tự động hóa. Hệ thống MobiNet Adaptive Network với công nghệ Machine Learning phân tích hành vi người dùng, điều chỉnh băng thông và vùng phủ phù hợp nhu cầu thực tế. Hơn 200 trạm phát sóng lưu động được lắp đặt tại các địa điểm tổ chức sự kiện, hàng trăm kỹ sư túc trực 24/7 để xử lý sự cố.

Nhân dịp này, MobiFone triển khai loạt ưu đãi tri ân, như gói VN80 tặng 80GB data giá 34.000 đồng, khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ cho thuê bao trả trước và nhiều chương trình quà tặng khác. Còn VinaPhone - mạng di động thuộc Tập đoàn VNPT - đã triển khai chương trình “Tri ân – Tặng Data miễn phí” dành cho toàn bộ khách hàng trên cả nước. Cụ thể, từ 15/8 đến hết 5/9, tất cả thuê bao VinaPhone trả trước và trả sau sẽ nhận tới 80GB Data tốc độ cao hoàn toàn miễn phí.

Sự chuẩn bị đồng bộ của các nhà mạng giúp bảo đảm hạ tầng viễn thông vững chắc, duy trì kết nối ổn định, an toàn và chất lượng cao, góp phần truyền tải trọn vẹn những khoảnh khắc lịch sử của Đại lễ A80 đến hàng triệu người dân trong nước và bạn bè quốc tế.