Nhìn giống laptop nhưng tablet '3 trong 1' còn làm được nhiều hơn bạn nghĩ

(VTC News) -

Máy tính bảng: Từ thiết bị phụ đến công cụ năng suất

Theo công bố từ IMARC, thị trường máy tính bảng toàn cầu năm 2024 đạt giá trị 84,6 tỷ USD, trong đó khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm 35,8% và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng.

Một khảo sát khác từ thương hiệu công nghệ Huawei trên đối tượng sinh viên và người mới đi làm lại cho thấy 59% sinh viên hiện đang sử dụng máy tính bảng, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Máy tính bảng dần trở thành trợ thủ đắc lực, giúp người dùng làm việc mọi lúc mọi nơi và nâng cao năng suất.

Dù laptop vẫn giữ vị trí phổ biến nhất trong môi trường công sở, nhưng những hạn chế về kích thước, trọng lượng và tính linh hoạt đã khiến chúng không còn phù hợp trong nhiều bối cảnh.

Ngược lại, máy tính bảng đang ngày càng chứng minh vai trò vượt trội nhờ đáp ứng tốt nhu cầu làm việc từ xa, học trực tuyến và giải trí – đặc biệt khi được tiếp sức bởi các yếu tố công nghệ như kết nối 5G, tính năng AI, hay các phụ kiện như bút cảm ứng.

Từ một thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí và xử lý tác vụ công việc đơn giản, máy tính bảng đang dần trở thành công cụ trung tâm hỗ trợ học tập, làm việc và quản lý cuộc sống của người dùng hiện đại.

Từ máy tính bảng “giống laptop” đến trải nghiệm như PC

Sự dịch chuyển vai trò của máy tính bảng đang mở ra cuộc đua hiệu suất, đặc biệt trong phân khúc cao cấp. Trước đây, những mẫu máy tính bảng thường được kết hợp thêm bàn phím nhằm mô phỏng laptop, nhưng phần mềm của chúng thường bị giới hạn và khó đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch - mẫu máy tính bảng cao cấp, mang đến trải nghiệm chuẩn PC về cả phần cứng lẫn phần mềm.

Là thương hiệu không ngừng sáng tạo và cải tiến sản phẩm, Huawei đã và đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho thiết bị này. Năm 2024, hãng xuất xưởng 2,7 triệu máy tính bảng trong Quý 1 và 3,3 triệu chiếc trong Quý 3, duy trì vị trí thứ ba toàn cầu với mức tăng trưởng ấn tượng - phản ánh vị thế vững chắc của Huawei trên thị trường.

Hệ sinh thái máy tính bảng Huawei MatePad được định hướng rõ ràng cho từng nhu cầu sử dụng: MatePad SE hướng đến đối tượng gia đình có con nhỏ nhờ mức giá dễ tiếp cận; MatePad Series là trợ thủ học tập và làm việc nhờ khả năng hỗ trợ ghi chú, thực hiện tác vụ văn phòng hiệu quả; còn MatePad Pro phục vụ người dùng chuyên nghiệp, màn hình lớn và khả năng đa nhiệm mạnh mẽ.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch mới: “Trạm hiệu suất” 3 trong 1 cho người dùng hiện đại

Với dòng MatePad Pro, Huawei tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, hỗ trợ người dùng phát huy hiệu suất tối đa trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch là sự kết hợp hài hòa giữa máy tính bảng, laptop, và bảng vẽ, tạo nên một thiết bị đa năng cho cả công việc lẫn sáng tạo. Bàn phím trượt HUAWEI Glide với cơ chế thông minh cho thao tác gấp và mở nhanh chóng, đồng thời tích hợp khe đặt bút 2 trong 1 - vừa giữ bút an toàn, vừa sạc pin khi không sử dụng.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch không chỉ mạnh mẽ về phần cứng mà còn được tối ưu hóa hệ sinh thái phần mềm. Bộ công cụ WPS Office 2.0 tích hợp đầy đủ các tính năng văn phòng, hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu chuyên nghiệp.

Kết hợp cùng màn hình Tandem OLED PaperMatte – công nghệ tiên tiến nhất của Huawei hiện nay, HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch mang lại trải nghiệm viết, vẽ như trên giấy nhưng vẫn bảo vệ mắt giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Khi năng suất di động trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại, HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch cho thấy giới hạn của một chiếc máy tính bảng có thể được mở rộng đến đâu.

Máy tính bảng HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 5/9/2025 với mức giá trên dưới 20 triệu đồng. Để tìm hiểu thêm về chiếc tablet 3 trong 1 mạnh mẽ này truy cập tại đây.