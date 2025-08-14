Phát hiện ung thư nhờ AI cảnh báo từ nốt mờ ở phổi

(VTC News) -

Mới đây, mạng xã hội Weibo xôn xao trước thông tin về trường hợp một phụ nữ phát hiện sớm ung thư phổi nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thông tin này ngay lập tức leo thẳng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo với lượng tương tác lớn.

Theo thông tin được chia sẻ, vào khoảng 4 năm trước, trong một lần khám sức khỏe, mẹ của cô Quách tại tỉnh Hồ Nam phát hiện có nốt mờ ở phổi. Tháng 5/2024, tái khám cho thấy kích thước nốt tăng rõ rệt và bắt đầu vôi hóa.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện ung thư sớm. (Ảnh minh họa)

Báo cáo từ bệnh viện khuyến nghị “chụp PET-CT (một kỹ thuật hình ảnh y học hạt nhân kết hợp giữa hai phương pháp là PET (chụp cắt lớp phát xạ positron) và CT (chụp cắt lớp vi tính) và hội chẩn MDT (hội chẩn đa chuyên khoa)”, nhưng do không hiểu thuật ngữ chuyên môn, gia đình lúng túng và chần chừ.

Sau khi được bạn bè giới thiệu, cô Quách đã thử đưa báo cáo khám sức khỏe của mẹ mình cho một hệ thống AI phân tích. AI cảnh báo nguy cơ ung thư phổi giai đoạn sớm. Ngay sau đó, gia đình đưa bệnh nhân tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán xác nhận ung thư phổi giai đoạn đầu và ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, giúp bệnh nhân hồi phục tốt.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, các bác sĩ cho biết, nhiều người chủ động khám sức khỏe nhưng không đủ khả năng đọc hiểu các chỉ số và kết luận, dễ dẫn tới tâm lý chủ quan hoặc lo lắng không đúng mức. Điều này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị sớm.

Theo số liệu tại Trung Quốc, mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 1,06 triệu ca ung thư phổi mới. Các chuyên gia khuyến cáo, người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt nếu có nốt mờ ở phổi, nên kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần để kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ.